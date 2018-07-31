Aydın Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Aydın Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...
|Üniversite Adı/Fakülte
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan*
2017
2016
2015
2014
|Yerleşen
2017
2016
2015
2014
|Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014
|Taban Puan
2017
2016
2015
2014
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Arapça Öğretmenliği
(%50 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-3)
|54 + 0
45 + 0
45 + 0
33 + 0
|42
45
45
33
|Dolmadı
64.300
61.900
53.400
|199,23622
272,49864
263,81227
247,47979
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Arapça Öğretmenliği
(Tam Burslu)
|DİL
(2017:DİL-3)
|6 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0
|6
5
5
6
|21.674
18.900
12.600
15.500
|377,67577
388,71868
385,90819
379,71467
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|3 + 0
4 + 0
0 + 0
0 + 0
|3
4
0
0
|108.517
108.000
—
—
|330,98856
326,20222
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|2 + 0
3 + 0
0 + 0
0 + 0
|2
3
0
0
|75.260
71.600
—
—
|365,11300
367,28438
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|6 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0
|6
6
0
0
|52.121
40.300
—
—
|394,62793
414,00684
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|49 + 0
47 + 0
0 + 0
0 + 0
|49
47
0
0
|278.431
276.000
—
—
|235,40162
223,51314
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|54 + 0
54 + 0
54 + 0
44 + 0
|51
45
54
44
|Dolmadı
Dolmadı
224.000
234.000
|245,46792
Dolmadı
232,26302
217,25250
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
|6
6
6
6
|45.246
48.100
46.400
48.200
|400,32196
401,57069
374,59289
382,98548
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|45 + 0
45 + 0
41 + 0
38 + 0
|0
45
31
38
|Dolmadı
942.101
Dolmadı
742.000
|Dolmadı
222,97097
Dolmadı
220,35354
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|2
5
5
5
|Dolmadı
223.305
186.000
203.000
|246,16594
325,14527
308,18717
310,77673
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
|8
8
8
8
|370.799
403.000
322.000
364.000
|256,73634
271,30254
263,23556
244,44842
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
|8
8
8
8
|151.993
163.000
168.000
143.000
|327,70963
341,06560
307,70242
313,99132
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|10 + 0
9 + 0
8 + 0
7 + 0
|10
9
8
7
|85.480
94.200
63.100
64.500
|363,29247
374,13806
361,46415
363,44396
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|74 + 0
65 + 0
56 + 0
47 + 0
|65
65
56
47
|Dolmadı
539.000
461.000
433.000
|Dolmadı
242,22975
233,72472
228,21152
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
|1
1
1
1
|28.396
26.400
21.000
31.500
|432,18093
439,29689
427,84934
413,21043
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|8 + 0
7 + 0
6 + 0
5 + 0
|8
7
6
5
|18.938
16.700
16.000
15.800
|450,36372
459,85800
439,81236
449,66243
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|69 + 0
60 + 0
51 + 0
42 + 0
|69
60
51
42
|45.090
42.400
44.800
52.500
|404,77620
410,47941
382,78731
373,85341
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi(Vakıf)
|Diş Hekimliği (%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|2 + 0
2 + 0
2 + 0
1 + 0
|2
2
2
1
|21.303
20.500
17.400
17.900
|445,61763
451,47914
436,45591
443,96752
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Ekonomi ve Finans
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|54 + 0
54 + 0
54 + 0
50 + 0
|8
32
29
30
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Ekonomi ve Finans
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
7 + 0
|6
6
6
7
|153.169
136.000
123.000
105.000
|306,86112
337,17890
312,19006
324,78522
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesii(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|54 + 0
54 + 0
54 + 0
40 + 0
|11
32
54
40
|Dolmadı
Dolmadı
229.000
225.000
|Dolmadı
Dolmadı
230,06168
225,03857
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
5 + 0
|6
6
6
5
|53.143
52.500
46.000
46.700
|388,84462
394,47817
375,21822
385,82391
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|72 + 0
72 + 0
72 + 0
60 + 0
|34
70
72
60
|Dolmadı
Dolmadı
190.000
190.000
|Dolmadı
Dolmadı
247,38466
243,40822
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
7 + 0
|8
8
8
7
|63.229
56.600
47.100
45.700
|375,34292
388,38037
373,36166
387,52317
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|54 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|4
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|6 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|6
0
0
0
|154.045
—
—
—
|290,82980
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|5 + 0
5 + 0
6 + 0
0 + 0
|5
5
6
0
|190.513
115.000
59.600
—
|273,48911
319,26209
360,02615
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|5 + 0
5 + 0
6 + 0
0 + 0
|5
5
6
0
|80.307
87.000
41.700
—
|359,25123
348,15184
388,13187
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|7 + 0
7 + 0
6 + 0
0 + 0
|7
7
6
0
|54.404
40.200
29.200
—
|391,46311
414,11166
410,74149
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|53 + 0
53 + 0
42 + 0
0 + 0
|53
19
42
0
|265.451
Dolmadı
129.000
—
|240,19127
Dolmadı
288,45905
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|54 + 0
39 + 0
39 + 0
0 + 0
|54
39
39
0
|233.507
114.000
141.041
—
|297,50543
341,09253
301,46443
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|7 + 0
7 + 0
6 + 0
0 + 0
|7
7
6
0
|12.964
6.970
14.664
—
|433,86191
446,42793
394,64142
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|9 + 0
24 + 0
15 + 0
0 + 0
|9
18
15
0
|511.330
Dolmadı
395.425
—
|229,65751
Dolmadı
221,79466
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Gazetecilik
(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
|1
2
4
4
|Dolmadı
Dolmadı
318.040
284.000
|Dolmadı
Dolmadı
246,16752
242,45173
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|36 + 0
36 + 0
36 + 0
30 + 0
|27
31
36
30
|Dolmadı
Dolmadı
276.621
221.000
|Dolmadı
Dolmadı
257,80934
262,74967
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Gazetecilik
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0
|5
5
5
6
|85.005
53.000
40.616
28.000
|363,52508
380,02433
358,29859
368,44871
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Gazetecilik
(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
20 + 0
|1
0
2
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Gıda Mühendisliği
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|36 + 0
36 + 0
36 + 0
45 + 0
|10
6
27
19
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Gıda Mühendisliği
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
5 + 0
|4
4
4
5
|110.745
98.200
73.200
74.000
|324,49237
336,65292
337,84681
343,42685
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|Gıda Teknolojisi(Yüksekokul)
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:YGS-2)
|54 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|1
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|Gıda Teknolojisi(Yüksekokul)
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:YGS-2)
|6 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|6
0
0
0
|580.932
—
—
—
|237,59751
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|54 + 0
54 + 0
54 + 0
0 + 0
|33
27
49
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
0 + 0
|6
6
6
0
|40.258
37.000
42.777
—
|397,76628
395,21562
356,26664
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|7 + 0
7 + 0
7 + 0
7 + 0
|4
7
7
7
|Dolmadı
547.000
399.809
322.000
|Dolmadı
221,09552
219,49320
230,26717
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|32 + 0
32 + 0
32 + 0
31 + 0
|32
32
32
31
|531.504
377.000
290.035
173.000
|221,95268
261,17941
254,05815
279,89776
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
7 + 0
|6
6
6
7
|106.921
43.200
40.458
21.600
|350,62268
388,86296
358,45093
378,03776
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|15 + 0
15 + 0
15 + 0
25 + 0
|3
9
13
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|3 + 0
3 + 0
0 + 0
0 + 0
|3
3
0
0
|384.834
414.000
—
—
|233,04398
254,42851
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|40 + 0
31 + 0
0 + 0
0 + 0
|40
31
0
0
|344.397
330.000
—
—
|242,50843
272,44134
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|7 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0
|7
6
0
0
|79.376
77.800
—
—
|352,99604
374,29443
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|20 + 0
20 + 0
0 + 0
0 + 0
|4
20
0
0
|Dolmadı
558.000
—
—
|Dolmadı
226,34999
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Hemşirelik(Fakülte)
(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|3 + 0
3 + 0
3 + 0
4 + 0
|3
1
3
4
|255.475
Dolmadı
168.000
232.000
|244,00857
Dolmadı
262,82422
220,95016
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Hemşirelik(Fakülte)
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
17 + 0
|6
6
6
17
|179.478
173.000
144.000
155.000
|279,71934
274,73754
277,49659
264,15705
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Hemşirelik(Fakülte)
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|5 + 0
5 + 0
4 + 0
4 + 0
|5
5
4
4
|102.736
96.900
80.500
83.700
|336,30661
337,05560
333,70693
329,25880
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Hemşirelik(Fakülte)
(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|36 + 0
36 + 0
27 + 0
15 + 0
|30
23
27
13
|Dolmadı
Dolmadı
245.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
226,90795
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)
|Hukuk
(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|45 + 0
50 + 0
170 + 0
12 + 0
|45
50
170
12
|80.524
98.400
127.000
87.000
|366,44798
371,68869
324,72966
340,67744
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)
|Hukuk
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|7 + 0
10 + 0
10 + 0
4 + 0
|7
10
10
4
|30.966
34.600
29.600
32.300
|407,92940
418,24037
391,98503
396,39132
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)
|Hukuk
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|20 + 0
20 + 0
20 + 0
20 + 0
|20
20
20
20
|17.935
19.100
17.600
22.200
|425,63640
436,97988
408,44629
411,80970
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|128 + 0
120 + 0
0 + 0
0 + 0
|128
120
0
0
|96.920
121.000
—
—
|356,24897
359,72943
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|50 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|30
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|İç Mimarlık
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|10 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|10
0
0
0
|107.556
—
—
—
|327,36737
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|40 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|3
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|36 + 0
30 + 0
30 + 0
5 + 0
|36
30
30
5
|191.451
194.000
206.000
184.000
|268,21235
266,94457
243,03434
252,51850
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
6 + 0
|4
4
4
6
|62.826
65.400
52.800
61.300
|376,15140
380,92862
365,96464
365,48019
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|36 + 0
36 + 0
36 + 0
36 + 0
|36
36
36
36
|40.986
42.500
36.800
35.700
|275,02374
255,30000
258,09790
241,53892
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Tam Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
|4
4
4
4
|6.688
6.240
4.570
5.560
|432,55996
437,38706
430,86013
421,65027
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
|3
3
3
3
|41.310
30.400
33.100
36.000
|273,88128
297,37551
270,22725
240,44521
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|43 + 0
34 + 0
34 + 0
30 + 0
|43
34
34
30
|31.359
29.600
23.100
19.600
|309,28981
300,67793
310,39100
314,08424
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|6 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|6
5
5
5
|6.190
6.350
5.240
4.100
|435,98131
436,66354
424,91159
437,09059
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli)
|DİL
(2017:DİL-1)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
|8
8
8
8
|45.887
45.600
41.500
35.900
|260,40632
246,76542
244,51099
240,89971
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|12 + 0
12 + 0
12 + 0
20 + 0
|12
12
12
20
|146.567
124.000
119.000
111.000
|295,90189
311,93446
292,08552
300,89609
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|54 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|46
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|6 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|6
0
0
0
|70.974
—
—
—
|365,62832
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
|8
8
8
8
|65.434
57.400
47.600
44.800
|372,51622
387,25069
372,60548
388,90918
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 0
60 + 0
60 + 0
52 + 0
|32
41
60
52
|Dolmadı
Dolmadı
244.000
223.000
|Dolmadı
Dolmadı
222,22916
226,29816
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|63 + 0
54 + 0
54 + 0
40 + 0
|8
54
50
40
|Dolmadı
584.000
Dolmadı
437.000
|Dolmadı
218,28385
Dolmadı
198,54865
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|63 + 0
63 + 0
63 + 0
50 + 0
|17
53
32
43
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|7 + 0
7 + 0
7 + 0
7 + 0
|7
7
7
7
|99.260
97.600
82.200
78.500
|338,30046
359,49034
337,57123
344,63249
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|7 + 0
6 + 0
6 + 0
7 + 0
|7
6
6
7
|158.890
145.000
127.000
123.000
|304,05505
332,67428
309,96652
313,67255
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|45 + 0
45 + 0
45 + 0
36 + 0
|17
36
45
36
|Dolmadı
Dolmadı
221.000
211.000
|Dolmadı
Dolmadı
233,48384
232,57917
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0
|5
5
5
6
|74.601
70.400
62.600
60.200
|361,29980
369,54554
351,10807
363,33328
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Mimarlık
(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|81 + 0
5 + 0
6 + 0
6 + 0
|33
5
6
6
|Dolmadı
94.100
80.300
91.400
|Dolmadı
341,00705
329,34948
321,73401
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Mimarlık
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|9 + 0
9 + 0
11 + 0
11 + 0
|9
9
11
11
|74.512
66.700
58.000
54.600
|361,42067
374,41894
357,29473
372,16568
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Mimarlık
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|10 + 0
10 + 0
11 + 0
11 + 0
|10
10
11
11
|44.671
39.800
32.500
33.500
|401,23492
415,42290
398,37422
410,90448
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
7 + 0
|4
4
4
7
|182.243
167.000
143.000
144.000
|293,41936
322,57349
302,37761
302,30081
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi(Fakülte)
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|36 + 0
36 + 0
36 + 0
45 + 0
|1
9
9
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu(Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık
(Arapça)(Tam Burslu)
|DİL
(2017:DİL-3)
|20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|20
0
0
0
|39.672
—
—
—
|334,20603
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu(Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)(%50 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|44 + 0
34 + 0
44 + 0
39 + 0
|44
34
44
39
|35.220
29.600
29.600
28.600
|294,99802
300,89689
283,29493
268,28457
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu(Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)(Tam Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
|6
6
6
6
|4.863
4.630
3.400
2.960
|446,01373
451,05208
442,39910
450,41907
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu(Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)(Ücretli)
|DİL
(2017:DİL-1)
|10 + 0
20 + 0
10 + 0
10 + 0
|10
9
10
8
|61.102
Dolmadı
47.300
Dolmadı
|219,62410
Dolmadı
230,67660
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu(Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık
(Rusça)(%50 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-3)
|45 + 0
45 + 0
45 + 0
40 + 0
|28
38
45
40
|Dolmadı
Dolmadı
67.200
56.100
|Dolmadı
Dolmadı
250,02485
227,80665
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu(Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık
(Rusça)(Tam Burslu)
|DİL
(2017:DİL-3)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0
|5
5
5
6
|16.096
16.100
6.340
7.070
|394,23972
397,85943
415,74285
420,32297
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Odyoloji(Fakülte)
(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|5
5
5
5
|251.993
113.000
59.400
64.600
|245,39310
320,78844
360,29817
355,03040
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Odyoloji(Fakülte)
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
7 + 0
|5
5
5
7
|120.760
53.900
46.700
43.500
|320,46981
391,81911
379,66456
389,70234
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Odyoloji(Fakülte)
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|7 + 0
7 + 0
6 + 0
7 + 0
|7
7
6
7
|51.819
33.400
27.000
27.300
|395,07612
426,18941
415,10136
422,17261
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Odyoloji(Fakülte)
(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|53 + 0
53 + 0
44 + 0
51 + 0
|53
14
44
25
|303.778
Dolmadı
196.000
Dolmadı
|225,21068
Dolmadı
248,20816
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|27 + 0
26 + 0
26 + 0
20 + 0
|10
26
26
20
|Dolmadı
727.250
611.000
653.000
|Dolmadı
286,65085
266,54642
274,29653
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|54 + 0
20 + 0
20 + 0
30 + 0
|54
20
20
30
|167.795
387.377
278.000
260.000
|313,63834
330,88765
310,30436
329,37092
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|9 + 0
9 + 0
9 + 0
10 + 0
|9
9
9
10
|26.176
169.525
109.000
108.000
|401,95783
382,45281
359,75807
378,84705
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|41 + 0
7 + 0
0 + 0
0 + 0
|40
7
0
0
|Dolmadı
437.245
—
—
|Dolmadı
320,06703
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|40 + 0
33 + 0
0 + 0
0 + 0
|40
33
0
0
|95.034
233.095
—
—
|347,49685
355,88961
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|9 + 0
9 + 0
0 + 0
0 + 0
|9
9
0
0
|14.717
76.841
—
—
|419,73256
406,79786
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Psikoloji
(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|5 + 0
9 + 0
9 + 0
12 + 0
|5
9
9
12
|112.420
112.000
112.000
109.000
|347,37134
364,53012
331,91972
332,05983
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Psikoloji
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|6 + 0
12 + 0
12 + 0
15 + 0
|6
12
12
15
|56.966
56.400
63.000
58.000
|383,41929
398,91967
361,52609
369,17495
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Psikoloji
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|6 + 0
10 + 0
10 + 0
13 + 0
|6
10
10
13
|26.721
28.200
25.200
24.100
|413,05176
425,23728
397,38333
408,03141
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Psikoloji
(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|43 + 0
69 + 0
69 + 0
90 + 0
|43
69
69
90
|264.261
324.000
289.000
345.000
|285,62997
289,78031
271,24008
248,98404
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|2
5
5
5
|Dolmadı
405.000
333.826
198.000
|Dolmadı
255,48095
241,75858
270,70971
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|28 + 0
28 + 0
28 + 0
28 + 0
|28
28
28
28
|331.346
235.000
158.520
113.000
|270,48775
295,27474
294,89438
305,52520
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|7 + 0
7 + 0
7 + 0
7 + 0
|7
7
7
7
|38.462
23.800
23.765
14.400
|399,46739
411,62039
378,47366
393,04382
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|30 + 0
30 + 0
30 + 0
30 + 0
|12
13
14
30
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
326.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
228,73340
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|76 + 0
8 + 0
9 + 0
16 + 0
|13
8
9
16
|Dolmadı
127.000
128.000
133.000
|Dolmadı
356,67841
324,28678
319,0120
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|5 + 0
5 + 0
6 + 0
12 + 0
|5
5
6
12
|128.037
62.800
56.800
65.600
|339,24051
394,27901
366,13122
362,44918
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|9 + 0
9 + 0
9 + 0
9 + 0
|9
9
9
9
|40.456
35.200
30.900
31.600
|397,92797
417,59804
390,45818
397,51703
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Reklamcılık
(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
10 + 0
10 + 0
10 + 0
|0
6
10
10
|Dolmadı
Dolmadı
398.426
311.000
|Dolmadı
Dolmadı
220,25189
233,93190
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Reklamcılık
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|35 + 0
20 + 0
20 + 0
19 + 0
|14
20
20
19
|Dolmadı
278.000
238.058
122.000
|Dolmadı
283,31434
269,03832
301,19953
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Reklamcılık
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0
|5
5
5
6
|33.180
25.800
26.493
15.600
|404,97794
408,67228
374,51832
390,28723
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Reklamcılık
(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
15 + 0
15 + 0
25 + 0
|2
3
5
11
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0
|0
5
5
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|16 + 0
16 + 0
16 + 0
0 + 0
|16
16
16
0
|387.857
391.000
321.000
—
|232,34150
259,15437
247,95101
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
0 + 0
|4
4
4
0
|148.073
145.000
112.000
—
|309,36468
332,45056
317,97116
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0
|1
9
3
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)
|Sanat Yönetimi
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|8 + 0
22 + 0
27 + 0
0 + 0
|1
5
19
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)
|Sanat Yönetimi
(%75 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|10 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|10
0
0
0
|413.068
—
—
—
|251,93523
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)
|Sanat Yönetimi
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|2 + 0
3 + 0
3 + 0
0 + 0
|2
3
3
0
|110.818
69.800
60.700
—
|348,54004
367,29567
349,36683
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-2)
|81 + 0
38 + 0
38 + 0
30 + 0
|78
38
38
30
|Dolmadı
172.000
171.000
219.000
|Dolmadı
327,21272
296,87020
275,65718
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-2)
|9 + 0
9 + 0
9 + 0
12 + 0
|9
9
9
12
|80.267
78.300
70.300
84.000
|358,22597
378,58171
350,96250
343,08422
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0
|2
5
5
6
|Dolmadı
482.000
451.773
430.000
|Dolmadı
254,50628
227,56475
221,57173
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|43 + 0
34 + 0
34 + 0
20 + 0
|43
34
34
20
|466.913
341.000
321.606
244.000
|234,60235
285,64967
254,27540
268,11161
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|7 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
|7
6
6
6
|60.134
56.000
58.868
53.500
|380,92086
399,20014
360,24620
370,52954
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|15 + 0
15 + 0
15 + 0
25 + 0
|6
13
11
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sosyal Hizmet(Fakülte)
(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|6 + 0
7 + 0
7 + 0
0 + 0
|4
7
7
0
|Dolmadı
253.000
269.000
—
|Dolmadı
309,61711
276,23961
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sosyal Hizmet(Fakülte)
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|4 + 0
5 + 0
5 + 0
0 + 0
|4
5
5
0
|286.073
122.000
106.000
—
|279,09092
359,26680
334,92041
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sosyal Hizmet(Fakülte)
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|7 + 0
7 + 0
6 + 0
0 + 0
|7
7
6
0
|82.400
70.600
49.500
—
|82.400
70.600
49.500
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sosyal Hizmet(Fakülte)
(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|53 + 0
51 + 0
42 + 0
0 + 0
|27
51
42
0
|Dolmadı
617.000
417.000
—
|Dolmadı
220,92420
242,92588
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Sosyoloji
(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|1
5
5
3
|Dolmadı
538.000
495.000
Dolmadı
|Dolmadı
242,29081
226,14059
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Sosyoloji
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|44 + 0
35 + 0
35 + 0
35 + 0
|34
35
35
35
|Dolmadı
441.000
386.000
424.000
|Dolmadı
263,19656
249,21323
230,49612
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Sosyoloji
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|6 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|6
5
5
5
|111.029
91.600
88.800
101.000
|348,15043
375,66631
344,64558
336,59991
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Sosyoloji
(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|0
5
5
4
|Dolmadı
526.000
507.000
Dolmadı
|Dolmadı
245,13937
223,03086
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Tarih
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|36 + 0
36 + 0
36 + 0
0 + 0
|36
36
36
0
|439.701
382.000
429.000
—
|246,25802
260,17027
227,94207
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Tarih
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
0 + 0
|4
4
4
0
|80.713
53.700
50.300
—
|366,24494
379,33136
357,30231
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Tekstil Mühendisliği
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|8 + 0
27 + 0
27 + 0
5 + 0
|0
0
3
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Tekstil Mühendisliği
(%75 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|10 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Tekstil Mühendisliği
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|2 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
|2
3
3
3
|175.845
149.000
116.000
126.000
|276,91958
291,66866
294,72364
287,58398
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Fakülte)
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|45 + 0
40 + 0
40 + 0
37 + 0
|21
27
37
37
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
251.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
252,81800
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Fakülte)
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0
|5
5
5
6
|164.259
40.400
29.700
24.200
|315,07026
375,12027
370,32875
373,84391
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)
|Tıp
(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|50 + 0
50 + 0
0 + 0
0 + 0
|50
50
0
0
|25.501
21.800
—
—
|437,47885
448,85233
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)
|Tıp (%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|4 + 0
4 + 0
0 + 0
0 + 0
|4
4
0
0
|7.047
6.770
—
—
|481,50072
487,69742
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)
|Tıp (Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|6 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0
|6
6
0
0
|5.087
4.070
—
—
|489,61510
499,22103
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|37 + 0
30 + 0
30 + 0
29 + 0
|28
30
30
29
|Dolmadı
192.000
188.000
194.000
|Dolmadı
308,90191
290,96114
278,20303
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
5 + 0
6 + 0
7 + 0
|5
5
6
7
|90.571
38.900
33.300
30.500
|360,00233
393,22264
373,70608
372,56089
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|8 + 0
10 + 0
20 + 0
25 + 0
|6
10
12
24
|Dolmadı
462.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
243,79323
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|63 + 0
10 + 0
10 + 0
9 + 0
|18
10
10
9
|Dolmadı
52.900
51.000
66.900
|Dolmadı
380,05745
356,67357
338,34664
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|7 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0
|7
7
7
6
|34.801
13.700
12.800
13.800
|403,20971
429,14988
406,00626
401,79915
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|57 + 0
56 + 0
56 + 0
41 + 0
|37
56
56
41
|Dolmadı
460.000
417.000
362.000
|Dolmadı
245,59730
228,73585
234,14315
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
|8
8
8
8
|115.319
97.900
90.500
76.800
|327,86907
359,24668
331,65985
345,95757
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|10 + 0
11 + 0
11 + 0
16 + 0
|0
7
3
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|54 + 0
45 + 0
45 + 0
38 + 0
|49
45
45
38
|Dolmadı
204.000
196.000
234.000
|Dolmadı
257,00777
244,55035
216,28443
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|6 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|6
5
5
5
|42.843
43.500
42.500
46.500
|403,99412
409,08011
380,94290
386,02572
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim Sistemleri
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|30 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|30
0
0
0
|116.365
—
—
—
|345,55356
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul)
(%50 Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|54 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|39
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul)
(Tam Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|6 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|6
0
0
0
|217.020
—
—
—
|325,68577
—
—
—
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