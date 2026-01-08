Habertürk
        Aydın Valiliği'nden "domuz etiyle hayır" iddialarına yanıt

        Aydın Valiliği, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte vatandaşlara domuz eti yedirdiği yönündeki iddiaların 2015 yılına ait olduğunu, o yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 01:47 Güncelleme: 08.01.2026 - 01:47
        Aydın Valiliği'nden "domuz etiyle hayır" iddialarına yanıt
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte vatandaşlara 500 kilogram domuz eti yedirdiği yönündeki haberlerin, kamuoyunda iddia edilen eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış algıya yol açtığının görüldüğü belirtildi.

        AA'nın haberine göre; yapılan incelemelerde iddianın 2015 yılına ait olduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, iddia edilen olayla ilgili olarak o yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, iddiada adı geçen C.C. hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde denetimler gerçekleştirildiği, bu denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edildiği bildirildi.

        Tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin Valilik koordinasyonunda il genelinde titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında "2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Reform programımızı hayata geçireceğiz" dedi. Erdoğan, "Küresel ekonomi yeni bir muharebenin içine sürükleniyor. Değerli metaller üzerinden yeni paylaşım yapılıyor. Enerji kaynakları, ticaret yollarını elde etmek için ciddi mücadele yaşanacağına benziyor. Batı dünyası tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız" ifadelerini kullandı

