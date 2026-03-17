        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da çöp dökmek için dışarı çıkan kadın TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti

        Aydın’da çöp dökmek için dışarı çıkan kadın TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti

        Aydın'da maden ocağı şantiyesinde çöp dökmek için dışarı çıkan 52 yaşındaki Bahar Durmaz, manevra yapan TIR'ın altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 09:49
        TIR'ın altında kalan kadın öldü
        Aydın’ın Söke ilçesinde bir maden ocağı şantiyesinde çöp atmak için dışarı çıkan kadın, manevra yapan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

        ÇÖP DÖKMEK İÇİN ÇIKTI

        İHA'daki habere göre olay; Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan bir maden ocağı şantiyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şantiyede aşçılık ve çaycılık yaptığı öğrenilen 52 yaşındaki Bahar Durmaz, çöp dökmek amacıyla çalışma alanının dışına çıktı.

        KÖR NOKTADA KALDI

        Bu sırada kum taşıyan bir TIR'ın manevra yaptığı esnada sürücünün kör noktasında kalan Durmaz, aracın altında kaldı.

        KAZAYA FARK EDENLER EKİPLERİ ÇAĞIRDI

        Kazayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Durmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

