Aydın’da çöp dökmek için dışarı çıkan kadın TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti
Aydın'da maden ocağı şantiyesinde çöp dökmek için dışarı çıkan 52 yaşındaki Bahar Durmaz, manevra yapan TIR'ın altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor
Aydın’ın Söke ilçesinde bir maden ocağı şantiyesinde çöp atmak için dışarı çıkan kadın, manevra yapan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.
ÇÖP DÖKMEK İÇİN ÇIKTI
İHA'daki habere göre olay; Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan bir maden ocağı şantiyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şantiyede aşçılık ve çaycılık yaptığı öğrenilen 52 yaşındaki Bahar Durmaz, çöp dökmek amacıyla çalışma alanının dışına çıktı.
KÖR NOKTADA KALDI
Bu sırada kum taşıyan bir TIR'ın manevra yaptığı esnada sürücünün kör noktasında kalan Durmaz, aracın altında kaldı.
KAZAYA FARK EDENLER EKİPLERİ ÇAĞIRDI
Kazayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Durmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücüsü A.K. gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.