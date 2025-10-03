Habertürk
        Aydınoğlu: Benzinde biyoetanol harmanlama oranı en az yüzde 5 olmalı

        Aydınoğlu: Benzinde biyoetanol harmanlama oranı en az yüzde 5 olmalı

        Dünyanın pek çok ülkesinde karbon salımını azaltmak, yüksek miktarda akaryakıt ithalatının önüne geçmek, tarım üretimini desteklemek gibi nedenlerle benzinle karıştırılan biyoetanol, Türkiye'de yüzde 2 oranında harmanlanıyor. Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, biyoetanolün akaryakıt ithalatının engellenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Benzine yüzde 2 oranında biyoetanol karıştırılmasıyla her yıl 125 milyon dolarlık petrol ithalatının önüne geçiliyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde harmanlama oranı yüzde 5 ila yüzde 10 oranında değişiyor" dedi

        Giriş: 03.10.2025 - 10:03 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:03
        "Benzinde biyoetanol harmanlama oranı en az yüzde 5 olmalı"
        Dünyanın pek çok ülkesinde yakıt katkısı olarak benzinle harmanlanan biyoetanol, mısır,

        şeker pancarı, şeker kamışı ve tarım ürünlerinin atıklarından üretiliyor. Yüksek oktan değeri

        nedeniyle daha verimli yanan biyoetanol, benzine karıştırıldığında karbon salımını azaltarak,

        insan sağlığına zararlı NoX gazlarının açığa çıkmasını engelliyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi

        ülkelerde benzin türevlerine yüzde 5 ila yüzde 10 oranında karıştırılan biyoetanol, Türkiye'de

        yüzde 2 oranında benzinle harmanlanıyor.

        Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, biyoetanol harmanlama

        oranlarının AB üyesi ülkelerde olduğu gibi en az yüzde 5'e çıkarılması gerektiğini belirtti.

        "Petrol ithalatını azaltıyor, tarım üretimini ve istihdamı destekliyor"

        Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, "Tarımsal kökenli olan biyoetanol ülkemizde ağırlıkla mısırdan ve şeker pancarından üretiliyor. Çiftçilerimizin emeğiyle hasat edilen mısır ve şeker pancarı, biyoetanole dönüştürülerek benzinle karıştırılıyor. Yıllık ortalama 150 bin metreküplük benzin tüketimini ikame eden biyoetanol ile 125 milyon dolarlık petrol ithalatı engellenebiliyor. Ayrıca tarım üretimini destekleyerek istihdama katkı sağlayan biyoetanol dönüşümünde açığa çıkan yan ürünler, besin değeri yüksek DDGS hayvan yemi üretiminde kullanılıyor. Süt ve besi hayvanlarının verim artışında büyük önem taşıyan DDGS yeminde dışa bağımlılık, biyoetanol endüstrisinin sağladığı ham maddeyle engelleniyor. Biyoetanol üreticileri olarak biyoetanol harmanlama oranlarının AB üyesi ülkelerde olduğu gibi, en az yüzde 5'e çıkarılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Dünyanın her yerinde kullanılıyor"

        Biyoetanolün dünya çapında yaygın olarak kullanıldığının altını çizen Aydınoğlu, "Biyoetanolün benzinle karıştırılması ve genel olarak bakıldığında biyoyakıtların kullanımıyeni bir olgu değil. Enerjide dışa bağımlı pek çok ülke, yerli üretimle ithalatın önüne geçebilmek, tarım üretimini desteklemek ve karbon salımını azaltmak gibi nedenlerle belirli oranlarda biyoetanolün benzine karıştırılmasını destekliyor. Bu oran Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yüzde 5 ila yüzde 10 arasında değişirken, ABD'nin mısır üreten eyaletlerinde yüzde 20'ye, dünyanın en büyük biyoetanol üreticilerinden Brezilya'da ise yüzde 27'ye kadar çıkabiliyor. Yüksek oktan değeri nedeniyle daha verimli yanan biyoetanol yalnızca karbon salımı ve NoX değerlerini düşürmekle kalmıyor, performans artışı da sağlıyor" şeklinde konuştu.

