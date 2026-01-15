Aygaz’dan yeni gemi yatırımı

Aygaz, tedarik zincirinde ilave katma değer yaratmak ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini artırmak amacıyla 52.000 ton (93.000 cbm) kapasiteli, Dual Fuel (LPG/FuelOil) VLGC (VeryLargeGas Carrier) gemi siparişi verdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Hyundai Heavy Industries (Hd Hyundai Samho Co. Ltd) tersanesinde inşa edilecek olan geminin 2028 yılında filoya katılması planlanıyor.

Hyundai Heavy Industries ile gerçekleştirilen inşa sözleşmesi kapsamında, Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, Aygaz Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Dizemen ile Hyundai Heavy Industries’i temsilen Hyoung Won Hahm ve Jun Park’ın katıldığı bir imza töreni düzenlendi.

"DÜŞÜK EMİSYONLU TAŞIMACILIK ALTYAPISINA KATKI SAĞLAYACAK"

Törende konuşan Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, LPG’nin ekonomik ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması konusunda çok kritik bir ürün olduğunu vurguladı. Poyraz, “Değer zincirinin her aşamasında söz sahibi olma vizyonumuz doğrultusunda filomuza katılacak olan bu geminin, önümüzdeki yılların ihtiyaçlarını da gözeten stratejik bir adım olduğunu paylaşmak isterim. Bu yatırımla tedarik güvenliğimizi güçlendirirken, çevresel sorumluluğumuzu da dikkate alıyoruz. Dual Fuel teknolojisi sayesinde gemimiz, daha düşük emisyonlu ve daha verimli bir taşımacılık altyapısına katkı sağlayacak. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik odağımızı lojistik ve tedarik zinciri yatırımlarına da yansıttığımızın bir göstergesi. Gemimiz denizlerde Aygaz bayrağını taşırken; arkasında 65 yıllık birikimi, güçlü kurum kültürümüzü ve geleceğe olan inancımızı temsil edecek” ifadelerini kullandı.