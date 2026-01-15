Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.389,67 %0,16
        DOLAR 43,1932 %0,03
        EURO 50,3915 %0,16
        GRAM ALTIN 6.415,97 %-0,23
        FAİZ 36,89 %-0,51
        GÜMÜŞ GRAM 126,44 %-2,38
        BITCOIN 96.710,00 %-0,87
        GBP/TRY 58,0011 %-0,16
        EUR/USD 1,1634 %-0,09
        BRENT 64,10 %-3,64
        ÇEYREK ALTIN 10.491,45 %-0,22
        Haberler Ekonomi Enerji Aygaz’dan yeni gemi yatırımı - Enerji Haberleri

        Aygaz’dan yeni gemi yatırımı

        Aygaz, tedarik zincirinin her halkasında yer alma ve arz güvenliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda yeni gemi siparişi verdi. Söz konusu gemi Hyundai Heavy Industries tersanesinde inşa edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 14:20 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aygaz'dan yeni gemi yatırımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aygaz, tedarik zincirinde ilave katma değer yaratmak ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini artırmak amacıyla 52.000 ton (93.000 cbm) kapasiteli, Dual Fuel (LPG/FuelOil) VLGC (VeryLargeGas Carrier) gemi siparişi verdi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Hyundai Heavy Industries (Hd Hyundai Samho Co. Ltd) tersanesinde inşa edilecek olan geminin 2028 yılında filoya katılması planlanıyor.

        Hyundai Heavy Industries ile gerçekleştirilen inşa sözleşmesi kapsamında, Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, Aygaz Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Dizemen ile Hyundai Heavy Industries’i temsilen Hyoung Won Hahm ve Jun Park’ın katıldığı bir imza töreni düzenlendi.

        "DÜŞÜK EMİSYONLU TAŞIMACILIK ALTYAPISINA KATKI SAĞLAYACAK"

        Törende konuşan Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, LPG’nin ekonomik ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması konusunda çok kritik bir ürün olduğunu vurguladı. Poyraz, “Değer zincirinin her aşamasında söz sahibi olma vizyonumuz doğrultusunda filomuza katılacak olan bu geminin, önümüzdeki yılların ihtiyaçlarını da gözeten stratejik bir adım olduğunu paylaşmak isterim. Bu yatırımla tedarik güvenliğimizi güçlendirirken, çevresel sorumluluğumuzu da dikkate alıyoruz. Dual Fuel teknolojisi sayesinde gemimiz, daha düşük emisyonlu ve daha verimli bir taşımacılık altyapısına katkı sağlayacak. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik odağımızı lojistik ve tedarik zinciri yatırımlarına da yansıttığımızın bir göstergesi. Gemimiz denizlerde Aygaz bayrağını taşırken; arkasında 65 yıllık birikimi, güçlü kurum kültürümüzü ve geleceğe olan inancımızı temsil edecek” ifadelerini kullandı.

        Aygaz’ın mevcut deniz taşımacılığı filosunda yer alan Beykoz, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Bebek isimli dört gemiye eklenecek yeni VLGC ile şirketin lojistik ve tedarik kabiliyetlerinin önemli ölçüde güçlendirilerek LPG tedarikinde daha esnek, daha güvenli ve ticari faaliyetlerinde daha rekabetçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TBMM 'İsmet İnönü' polemiği

        TBMM Genel Kurulu'nda İsmet İnönü polemiği yaşandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!