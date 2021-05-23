Ayı sezonu ya da ayı piyasası, piyasada uzun süreli fiyat düşüşleri yaşandığı zamanlardır. Genellikle, yaygın karamsarlık ve olumsuz yatırımcı hissi nedeniyle menkul kıymet fiyatlarının son zamanlarda görülen en yüksek seviyelerden %20 veya daha fazla düştüğü durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.

AYI SEZONU NEDİR?

Ayı sezonları genellikle S&P 500 gibi genel bir piyasa veya endeksteki düşüşlerle ilişkilidir; ancak bireysel menkul kıymetler, uzun bir süre boyunca %20 veya daha fazla düşüş yaşarlarsa, bir ayı sezonunda kabul edilebilirler.

Ayı sezonunun ne kadar süreceği hakkında genel bir kanı olmamakla birlikte, fiyatların uzun bir süre daha düşmeye devam edeceği beklenir. Ayı piyasası etkisi altındaki bir piyasada bulunan ürünlere talep azalmaktadır. Talep azaldığı için de kimse o ürünleri almak istememekte ve fiyatlar da düşmeye devam etmektedir.

Bir ayı piyasasının nedenleri genellikle değişir, ancak genel olarak zayıf, yavaşlayan veya durgun bir ekonomi beraberinde bir ayı piyasası getirecektir. Zayıf veya yavaşlayan bir ekonominin işaretleri genellikle düşük istihdam, düşük harcanabilir gelir, zayıf üretkenlik ve iş kârında saklıdır.

Ayrıca, hükümetin ekonomiye herhangi bir müdahalesi de bir ayı piyasasını tetikleyebilir. Örneğin, vergi oranındaki veya faiz oranlarında değişiklikler ayı piyasasına yol açabilir. Benzer şekilde, yatırımcı güvenindeki düşüş de bir ayı piyasasının başlangıcına işaret edebilir. Yatırımcılar bir şeylerin gerçekleşeceğine inandıklarında harekete geçeceklerdir; ki bu durumda kayıpları önlemek için hisse satarlar.

AYI SEZONU NE ZAMAN BİTER?

Ayı piyasalarının ne kadar süreceği duruma bağlı olarak değişir. Bazıları sadece birkaç hafta sürerken bazıları yıllarca sürebilir. Bir önceki ayı sezonu 4 yıl sürdü...