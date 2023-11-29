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        Haberler Yaşam Ayılar gerçekten söylendiği kadar bal sever mi yoksa bu bir efsane mi?

        Ayılar gerçekten söylendiği kadar bal sever mi yoksa bu bir efsane mi?

        Ayılarla ilgili en popüler bilgilerden bir tanesi, balı çok sevdikleridir. Bu kısmen doğru sayılabilir ama yaygın görüşün aksine sebebi tadını çok sevmeleri değildir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:52
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        Dünyada çok sevilen çizgi film karakterlerinden biri olan Winnie The Pooh bal sevgisiyle ünlüdür. Balı bu kadar seven tek ayı o mu yoksa genel olarak ayılar bal sever mi?

        Bir ayının beslenmesi çeşitlidir. Ayılar vahşi doğada sağlıklı kalabilmek için yüksek miktarda proteine ​​ihtiyaç duyar bu yüzden de beslenme şekilleri yıl boyunca farklılık gösterebilir.

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        Ayılar, bol protein barındıran arı kovanlarını içindeki arı ve larvalar dâhil olmak üzere tamamen yer. Çizgi filmlerde gösterildiğinin aksine bir kavanoz balı değil, tüm kovanı tüketir.

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        Bazı araştırmalar ayıların balı sevdiğini gösterse de asıl nokta, bal sevgisi değil; protein ihtiyacıdır. Ancak bu besleyici öğünün de 'sokulmak' gibi bir bedeli vardır.

        Ayıların kürkleri o kadar kalındır ki arılar vücutlarının çoğunu sokamazlar ancak kılların en az olduğu yüz ve kulak çevresi, arılar tarafından saldırıya uğrar.

        Kaynak: The Fact Site

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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