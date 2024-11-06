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        Haberler Yaşam Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı

        Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:58
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        Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası verdiği tepkilerini paylaştı.

        "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" başlıklı videoda, aynada kendini gören ayının hareketleri gözler önüne serildi.

        Ayının şaşkın hallerinin fotokapana yansıyan görüntüsü gülümsetti.

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        #Ayının ayna ile imtihanı
        #tarım ve orman bakanlığı
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