Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı
Giriş: 06.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:58
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası verdiği tepkilerini paylaştı.
"Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" başlıklı videoda, aynada kendini gören ayının hareketleri gözler önüne serildi.
Ayının şaşkın hallerinin fotokapana yansıyan görüntüsü gülümsetti.
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