'Aykut Enişte'ye yeni bacanak

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Cem Gelinoğlu senaryosunu Giray Altınok ve Muammer Tali ile birlikte yazdığı BKM'nin yapımcısı olduğu, Onur Bilgetay'ın yönettiği'Aykut Enişte 2'nin çekimleri İstanbul'da başladı. Setin ilk günü keyifli ve eğlenceli anlara sahne olurken, hikâyenin yeni eniştesi Hakan Yılmaz ile Cem Gelinoğlu'nun ilk kez birlikte kamera karşısına geçtiği sahnelerde kahkahalar havada uçuştu.

Hakan Yılmaz'ın canlandırdığı, 'Aykut Enişte'nin bacanağı olarak hikâyeye dahil olan 'Talat karakteri'; Atabeyoğlu Ailesi'nin eski damadı olarak evlilik hazırlığı yapan Aykut Enişte'nin hayatına hızlı bir giriş yapacak. 'Aykut Enişte 2'nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alıyor.

