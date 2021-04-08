Aykut Kocaman'dan hakeme tepki!

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep'e 2-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesinde özellikle son 6 haftada iki takımın da benzer sonuçlar aldığını aktardı.

Geçen hafta özellikle Yeni Malatyaspor maçıyla elde ettikleri galibiyetin kendilerine iyi bir moral olduğunu anımsatan Kocaman, şunları kaydetti:

"Malatya maçıyla bulunduğumuz duruma tepki veren bir yapıyla moralli hale gelmiştik. Gaziantep maçına da bu bilinçle çıktık. Sonuç farklı olsun isterdik. Zaten düşündüğümüze çok yakın bir oyunla 31. dakikaya kadar maçı götürdük. Bir anlık top kaybımızla beraber savunmacımızın tartışılacak bir pozisyonunda hakem penaltı verdi. İlk golden sonra tüm planlarımız bozuldu ve maç Gaziantep takımının istediği yapıya büründü. İkinci yarıda da hakem hatası olduğunu düşündüğüm pozisyonla maç 2-0'a geldi."

Takımının çok kolay pozisyon verdiğini ve çok basit goller yediğini dile getiren Kocaman, "Son haftalarda biraz toparlanmıştık ve bulunduğumuz durumu oluşturan ucuz pozisyon verme, ucuz gol yeme sıkıntısını ortadan kaldırmıştık ama bugün hakem hatalarıyla bu durum yeniden ortadan kalktı. Gol yememek önemli ama gol atmak da daha önemli. Bu noktada sıkıntılıyız. Çok pozisyon bulduk ama güçlü vuruş gerçekleştiremedik. Bu da bizim içinde bulunduğumuz durumun en bariz sonucu." değerlendirmesinde bulundu.