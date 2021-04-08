Aykut Kocaman'dan hakeme tepki!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBaşakşehir
ABONE OL

Aykut Kocaman'dan hakeme tepki!

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep'e 2-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk golden sonra tüm planlarının bozulduğunu ve maçın Gaziantep takımının istediği yapıya büründüğünü söyledi

Aykut Kocaman'dan hakeme tepki!

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep'e 2-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesinde özellikle son 6 haftada iki takımın da benzer sonuçlar aldığını aktardı.

Geçen hafta özellikle Yeni Malatyaspor maçıyla elde ettikleri galibiyetin kendilerine iyi bir moral olduğunu anımsatan Kocaman, şunları kaydetti:

"Malatya maçıyla bulunduğumuz duruma tepki veren bir yapıyla moralli hale gelmiştik. Gaziantep maçına da bu bilinçle çıktık. Sonuç farklı olsun isterdik. Zaten düşündüğümüze çok yakın bir oyunla 31. dakikaya kadar maçı götürdük. Bir anlık top kaybımızla beraber savunmacımızın tartışılacak bir pozisyonunda hakem penaltı verdi. İlk golden sonra tüm planlarımız bozuldu ve maç Gaziantep takımının istediği yapıya büründü. İkinci yarıda da hakem hatası olduğunu düşündüğüm pozisyonla maç 2-0'a geldi."

Takımının çok kolay pozisyon verdiğini ve çok basit goller yediğini dile getiren Kocaman, "Son haftalarda biraz toparlanmıştık ve bulunduğumuz durumu oluşturan ucuz pozisyon verme, ucuz gol yeme sıkıntısını ortadan kaldırmıştık ama bugün hakem hatalarıyla bu durum yeniden ortadan kalktı. Gol yememek önemli ama gol atmak da daha önemli. Bu noktada sıkıntılıyız. Çok pozisyon bulduk ama güçlü vuruş gerçekleştiremedik. Bu da bizim içinde bulunduğumuz durumun en bariz sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alanyaspor'dan flaş açıklama!
FUTBOLAlanyaspor'dan flaş açıklama!
İSYAN ETTİ! Emre Akbaba: "Bu takım için savaşırken ayağımı iki kez sahada bıraktım"
FUTBOLEmre Akbaba isyan etti!
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN! Fenerbahçe Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLİlk gol geldi!
Denizlispor: 1 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLDenizli'de puanlar paylaşıldı
HANGİ YAZAR NE DEDİ! Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları
FUTBOLA planına dönüş!
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak (Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i)
FUTBOLRakip Malatya! Belözoğlu'nun muhtemel 11'i
Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e cevap!
FUTBOLCengiz'e isim vermeden cevap!
Gaziantep FK: 2 - Başakşehir: 0
FUTBOLBaşakşehir'i Maxim yıktı!
Manisaspor amatöre düştü
FUTBOLManisaspor amatöre düştü
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Trabzonspor maçı yorumu
FUTBOLUygun'dan Trabzonspor maçı yorumu