        Ayla Algan anıldı

        Ayla Algan anıldı

        Ayla Algan, vefatının 2'nci yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen etkinlikle anıldı. Kızı Sevi Algan; babası Beklan Algan ve annesi Ayla Algan'ın gündelik yaşantının üzerinde bir ev ve sanat hayatı olduğunu söyledi

        Giriş: 04.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 04.01.2026 - 20:14
        Ayla Algan anıldı
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; eğitimci, tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Ayla Algan’ı, vefatının 2'nci yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen bir törenle andı.

        4 Ocak 2026 Pazar günü düzenlenen törene, Ayla Algan’ın kızı Sevi Algan, Erol Babaoğlu, sanatçılar Uğurtan Atakan ve Betül Kızılok Bavli’nin yanı sıra sanatçının dostları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

        Ayla Algan’ın kabri başında toplanan ailesi, dostları ve sanatçı arkadaşları onunla yaşadıkları anılarını paylaştılar.

        "ÇORBASINI İÇMEYEN YOKTUR"

        Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan; babası Beklan Algan ve annesi Ayla Algan’ın gündelik yaşantının üzerinde bir ev ve sanat hayatı olduğunu söyledi. Evdeki büyük masanın üzerinde genelde tiyatro ve sanata dair kitapların olduğunu ve sanat konuşulmadan o masanın üzerinde herhangi bir şey yenmediğini ifade etti. Sevi Algan; "Muhsin Ertuğrul’dan kalma bir sini vardı. Muhsin hocadan kalan her şeye özen gösterir önem verirlerdi. O sininin etrafında toplanır yemeklerimizi yerdik. Bizim eve gelenler de aynı sininin etrafında toplanırdı. Eve gelenler mutlaka o sinide bir çorba içmişlerdir” dedi. Aynı zamanda evlerinde iki ustanın birlikte hep sanattan, tiyatrodan konuştuğunu, kendisinin de böyle bir evde büyüdüğünü ifade etti.

        "İNSAN SARRAFIYDI"

        Uğurtan Atakan, Ayla Algan’ın insan sarrafı olduğunu dile getirdi. Anma etkinliğine katılan ve katılmayan birçok insanın hayatına dokunan, onlarla yaş farkı gözetmeksizin ortak heyecanı, duyguyu ve düşünceyi paylaşan Ayla Algan, insanlarla kurduğu iletişimde özenliydi. Herkesin ilgi alanlarını bilir, merak eder, onları yüreklendirir ve desteklerdi. Herkes Ayla Algan’ın iyi bir insan olduğunu, kendi hayatlarında olumlu anlamda her zaman destek gördüklerini ifade etti.

        "YENİ ÖĞRENDİĞİNİ HEMEN KULLANIRDI"

        Erol Babaoğlu, Ayla Algan’ın meraklı bir insan olduğunu, yeni öğrendiği bir şeyi hemen kullandığını ifade etti. TEMA Vakfı’ndan tiyatroya eğitim için geldiklerini, o zaman TAL’de az sayıda katılımcıyla bir seminer gerçekleştirildiğini anlattı. Bu seminerde, toprak erozyonundan bahsedildiğini ve bir zaman toprak kalmadığı için insanların cenazelerini kayaların içine gömdüklerinden bahsedildiğini anlattı. Ayla Algan’ın bu bilgiyi, Kenan Işık’ın yönettiği 'Aşk Hastası’ndaki rolünde, bir anda doğaçlamayla rolüne dahil ettiğini söyledi.

        "SEVDİKLERİNİ ARARDI"

        Anma etkinliğinde, Ayla Algan'ın pandemi zamanında rehberindeki sevdiklerini arayıp; "Bir ihtiyacınız var mı?” diye sorduğu anlatıldı. Algan'ın iyi insan olarak, hayattayken birçok insanın yaşamına olumlu anlamda değmiş, onlarla üstenci değil, adeta akran ilişkisi geliştirdiği, onun sohbetinde bulunmanın sevgi dolu gözleriyle, kocaman tebessümüyle ve çocuksu merakıyla, her zaman insanı kendisini keşfettiği bir yolculuğa çıkardığı da dile getirildi.

        #Ayla Algan
