AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na (AYM) Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na (AYM) Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA'nın haberine göre; Yayımlanan kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre; 2/02/2023 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Zühtü Arslan seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayseri'de yürüyen merdivenden düşen yaşlı adam öldü
GÜNDEM Yürüyen merdivenden düşen yaşlı adam öldü
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atama
GÜNDEM Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atama
Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek
GÜNDEM Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek
Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat 2023 Cuma Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam!
Bitlis'te kar ve tipide mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
GÜNDEM Bitlis'te kar ve tipide mahsur kalan 20 araç ...
EKPSS tercih sonuçları 2023! EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM 2023 EKPSS tercih sonuçları
İstanbul'a kar hangi günler yağacak, okullar tatil olacak mı? Uzman isim açıkladı: İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!
GÜNDEM İstanbul'a kar heyecanı! "İstanbul'da kar kalınlığı ...
2023 YKS başvuru tarihleri: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, TYT, AYT, YDT sınav tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM 2023 YKS başvuru tarihleri
2023 TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri
EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?
GÜNDEM EYT'lilere promosyon müjdesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.