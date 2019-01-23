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Zühtü Arslan’ın seçilmesinin üzerinden tam 4 yıl geçti ve Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı seçim tarihi geldi çattı.
AYM’de yarın ilk turu yapılacak Başkanlık yarışına 3 aday giriyor; adayların özellikleri de yarışı kıran kırana hale getiriyor…
Anayasa Mahkemesi’ndeki dengeler açısından bakıldığında ise yarışın ilk turda bitmesi olasılığı zayıf görünüyor, turlara kalacağa benziyor.
Yarışa katılan üyeler ise mevcut Başkan Zühtü Arslan’ın yanı sıra üyeler Rıdvan Güleç ve Kadir Özkaya…
Daha önce Anayasa Mahkemesi’nde raportör olarak da görev yapan Kadir Özkaya Danıştay kontenjanından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmıştı.
Rıdvan Güleç ise Sayıştay kontenjanından geldiği için TBMM kontenjanından seçilmiş, ancak Erdoğan da adaylığına desteğini göstermişti.
Gül’ün Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadığı Zühtü Arslan ise Erdoğan’ın son andaki desteği ile geçen dönem Başkanlığa seçilmişti.
Yarışı çekişmeli hale getiren ise bunların ötesinde…
PAKSÜT’ÜN YERİNE
Çünkü AYM’nin yeni yasasına göre Başkan seçilmek için üye tam sayısının bir fazlasını almak gerekiyor.
AYM’de Askeri Yargıdan gelen üye Nuri Necipoğlu yaz aylarında yaş süresi dolduğu için ayrıldı; askeri yargıdan gelenler Anayasa gereği AYM üyesi olamayacakları için yerine atama yapılmayacak.
Osman Paksüt de bir süre önce ayrıldı, ancak yerine Cumhurbaşkanı henüz bir ismi atamadı.
15’İN 9’UNU ALMALI
Her ne kadar Paksüt’ün yerine yeni üye seçimi yapılmamış olsa da “üye tam sayısı” 16 olarak 2020’de askeri üye Serdar Özgüldür’ün ayrılmasına kadar devam edecek.
Dolayısıyla görevdeki üye sayısı 15 olsa da Başkan seçilmek için üye tam sayısının yarısı olan 9 üyenin oyunun alınması gerekiyor...
Bu da Başkan seçilecek kişi görevde olan 15’in 9’unun oyu demek…
Yani diğer iki adayın toplamda 7 oy alması durumunda Başkan seçimi gerçekleşmeyecek.
Turlara kalacak…
Bu da sonucun yapılacak turlarda başkan vekillikleri dahil her alanda pazarlık kozlarının yeniden masaya yatırılması anlamına gelecek.
AYM’de ilginç olduğu kadar dikkat çekici bir başkanlık yarışı turlarına tanıklık edilecek.
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