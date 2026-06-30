Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem AYM'den CMP'nin amblemi hükümsüzdür kararı

        AYM'den CMP'nin amblemi hükümsüzdür kararı

        Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin talebi üzerine Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin (CMP) ismi ve amblemine ilişkin başvurusunu karara bağladı. AYM, partinin isminin hükümsüzlük istemini reddederken, amblemin CHP'nin amblemiyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 11:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CMP'nin amblemine 'Altı ok' benzerliğinden hükümsüz kararı

        CHP, AYM'ye yaptığı başvuruda, CMP'nin "ismi ve ambleminin kendi parti adı ve amblemiyle benzerlik taşıdığını, seçmen nezdinde karışıklığa yol açabileceğini belirterek, isim ve amblemin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesini" talep etti.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP ile Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin isim ve amblemlerinin karışıklığa yol açacak şekilde benzer olmadığı gerekçesiyle, CMP'nin isim ve ambleminin hükümsüzlüğü talebinin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

        İSİM YÖNÜNDEN RET KARARI VERİLDİ

        AYM'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, "siyasi partilerin seçmenlere verecekleri mesajları daha anlamlı kılmak ve hitap ettikleri seçmen kitlesinin önemsediği değerlere sahip çıktıklarını göstermek için 'cumhuriyet, millet, adalet, demokrasi, özgürlük, milli ve hak' gibi kelimeleri, söz konusu kelimeler siyasi parti siciline kayıtlı başka bir siyasi parti isminde yer alsa dahi, parti isimlerinde karışıklığa yol açmamak kaydıyla kullanabilecekleri" belirtildi.

        REKLAM

        AYM, "Cumhuriyet" kelimesinin birden çok parti tarafından kullanılabileceğine işaret ederek, CMP isminin CHP'nin adıyla karışıklığa yol açacak benzerlik taşımadığına karar verdi. Mahkeme, isim yönünden yapılan hükümsüzlük ve sicilden terkin talebini reddetti.

        "CUMHURİYETÇİ MİLLETİN PARTİSİ'NİN AMBLEMİ HÜKÜMSÜZDÜR"

        Amblem yönünden ise Yüksek Mahkeme, CMP'nin amblemini CHP'nin amblemiyle karşılaştırarak, her iki logoda da öne çıkan unsurun "altı ok" figürü olduğunu belirtti.

        Mahkeme, "CHP" ve "CMP" rumuzlarının da benzerlik taşıdığına dikkati çekerek, amblemin seçmende yanılgıya yol açabileceği sonucuna vardı. AYM, bu nedenle CMP'nin ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadir İnanır'a veda ediliyor

        Kadir İnanır'a veda ediliyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        ABD Yüksek Mahkemesi kritik kararı açıklayacak
        ABD Yüksek Mahkemesi kritik kararı açıklayacak
        Fazla çalışmada ince hesap
        Fazla çalışmada ince hesap
        Sıcaklıklar mevsim normali üzerine çıkıyor
        Sıcaklıklar mevsim normali üzerine çıkıyor
        Panzerler ağır yaralı
        Panzerler ağır yaralı