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AYM'nin Enis Berberoğlu kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlandı

AYM'nin Enis Berberoğlu kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci ihlal kararının gerekçesini yayımladı.

Kararda, yerel mahkemenin yeniden yargılama yapması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, Berberoğlu’nun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu karar sonrası gözler; yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çevrildi.

Mahkemenin AYM kararı uyarınca yeni hüküm tesis edecek. Yerel mahkemenin AYM’nin kararı doğrultusunda karar vermesi durumunda ise bu kez gözler, Meclis’e çevrilecek.

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