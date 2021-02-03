TBMM Başkanı Şentop'tan anayasa mesajı 0:00 / 0:00

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına destek verdi.

Şentop ypatığı açıklamada, "Yeni anayasa tartışması, Türkiye'de birçok tartışmayı, anayasa içinde düzenlenen hükümler, kurumlar bakımından içinde barındırdığından, bence böyle bir çağrı gerçekten heyecan verici. Daha önce bu işlerin içerisinde bulunan, emek sarf eden biri olarak bunu daha büyük bir heyecanla karşıladım" dedi.

Şentop "Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almak hatta bence yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmak gerekir" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararını değerlendiren Şentop, "Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı, bir siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu" ifadelerini kullandı.