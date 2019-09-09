İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte caddeye indi. Domuzlar bir hafta önce de aynı cadde üzerinde yiyecek ararken görüntülenmişti.

Ayazağa'da askeri bölge içinde kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzlarının imdadına hayvanseverler yetişti. Yaban domuzlarının her sabah aynı noktaya gelerek yiyecek aradığını fark eden hayvanseverler, yanlarında getirdikleri ekmek ve çeşitli yiyecekleri hayvanlara veriyor.

Ayazağa Mezarlığı'na giderken yaban domuzlarını gördüğünü söyleyen Muhammet Balcılar, "Ben ilk defa ekmek getiriyorum. Ayazağa Mezarlığı'na gitmek için bir süredir bu yolu kullanıyorum. İnsanlar burada domuzlara ekmek atıyordu. Ben de evdeki bayat ekmekleri değerlendirmek için getirdim. Ben Ayazağa'daki köpeklere de ekmek götürüyorum. Bugün de domuzları besleyeyim dedim. Ekmekleri çöpe atacağıma domuzlara veriyorum" dedi.