Aynı mekânda sahneye çıkacaklar

Bülent Ersoy, Alişan ve Deniz Seki, yılbaşı gecesinde aynı mekânda sahneye çıkacak. 'Yılın En Büyük Gecesi' temasıyla düzenlenecek özel program; müzik, gastronomi ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturacak.

Yılın bitişini değil, zirvesini temsil eden bu özel gecede sahne; Türk müziğinin üç güçlü ismine emanet... JW Marriott Ankara'daki gecenin görkemini Bülent Ersoy’un eşsiz sahne duruşu taçlandırırken, Alişan, enerjisiyle ritmi yükseltecek. Deniz Seki ise güçlü yorumuyla geceye duygusal bir derinlik katacak.