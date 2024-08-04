Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı

Ölümle, yaşamın kıyısında olduklarını söyleyen Şık, "Geçen yıl da aynı acıyı yaşadığımız için bir tecrübe olmuştu ancak ona rağmen korktuk, endişelendik. Korku ve endişemiz ikiyi katlandı. Buradan gitmek istiyoruz ama evimiz ve hayvanlarımız burada. Tarlayı ekmeyelim, diyoruz. Çocuklarımın, kendimin rızkı burada. Ölümle, yaşamın kıyısındayız. Ne yapacağımız şaşırdık. Dün obruğun olduğu yerden 5 kez geçtim. Çünkü yağmurlama sulama yapıyoruz. Vanayı açıp kapatıyorum. Ben üstünden geçerken, obruk oluşsaydı ne olacaktı? Çocuklarımın önünde yok olacaktım" diye konuştu.