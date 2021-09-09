"SEVGİLİLERİMİ SAKLAMAYI BAŞARDIM"

Öte yandan hakkında bilinmeyenlerini anlatan Aydın, Twitter sayesinde genç kuşakla arasında güçlü bir bağ olduğunu söylemişti.

"Z kuşağı beni ünlü yaptı." diyen 35 yaşındaki şarkıcı, özel hayatı hakkında da konuştu. Aynur Aydın, "Sizi hiç sevgilinizle göremedik. Sektöre girdiğinizden beri hiç sevgiliniz olmadı mı, yoksa saklamayı mı iyi başardınız?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

16 yaşımdan beri her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım. 'Hiç sevgilin olmadı mı?' dersen, bence saklamayı iyi başardım.