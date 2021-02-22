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HaberlerFiskosAyşe Mine isyan etti: İki çocuğum vardı, nasıl bakacaktım onlara? - Magazin haberleri
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Ayşe Mine isyan etti: İki çocuğum vardı, nasıl bakacaktım onlara?

Meslektaşı Gülden Karaböcek ile "Beni kalçasıyla itti' polemiği ile gündemde olan şarkıcı Ayşe Mine, olayın geçmişi ve nedenleriyle ilgili açıklama yaptı. Mine, yıllar önce Karaböcek'in de yer aldığı İzmir Fuarı'nda yaşadıklarını anlattı. O dönemde düzenlenen programdan kendi isteği ile ayrıldığını söyleyen şarkıcı, "Ben onu attırdım' diyor. Farz edelim ki ben assolist değildim, diyelim ki o kadrodaydım. Beni işten attırsa yazık, günah değil mi? İki küçük çocuğum vardı, o dönem nasıl bakacaktım onlara?" şeklinde konuştu

Ayşe Mine isyan etti: İki çocuğum vardı, nasıl bakacaktım onlara? - Magazin haberleri

Sanatçı Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasındaki yaşanan gerginlik konuşulmaya devam ediyor. Demet ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Mine, olayın geçmişini ve nedenlerini anlattı.

Mine, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda tüm sanatçıların fasıl için sahneye çıktığı esnada Karaböcek'in kendisini kalçasıyla ittiğini iddia edince ortalık karışmıştı.

Daha sonra açıklama yapan Gülden Karaböcek, "Ben kimseyi itmedim. Ayrıca henüz ölmedim, bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı, gelmedi. Ahmet Selçuk İlkan çağırdı. Önceden İbrahim'in yanındaydı. Faruk'un yanına gelerek araya girdiği kayıtlarda var. Faruk'u itti mi, yer mi verdi bilemem. Bu mevzu çok uzadı. Gereksiz bir tartışma" demişti.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Ayşe Mine, ifadeleri kullanmıştı:

O gün beni itti. Ben de üzüldüm, uzaklaştım. Çünkü ben kırılgan bir yapıdayım. Uzaklaşınca herkes beni çağırdı, Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses de gördü. Görüntülerde onun ittiği var.

Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir kere Ayşe Mine'yim ben. Yer açmak istesem tank gibi kadınım. Ben bu iri yapımın altında çok hassas bir kadınım. Onun yaptığını mevzu bile etmedim. Beni poposu ile itti. Sonra da mevzuyu kendi lehine çevirdiler.

Mine, konuk olduğu programda yıllar önce İzmir Fuarı'nda yaşananları anlattı. 60 yaşındaki sanatçı, o dönem programdan kendi isteği ile ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

Bana yapılan hareketten sonra 35 yıl öncenin resimleri ortaya çıktı. Onlar hatıra resimleri, o program hiç yayınlanmadı. Benim gitmediğim bir fuarın resmini 'kadro' diye nasıl yayınlar. Ben kimsenin alt kadrosunda çalışmadım. Ben sadece assolist olarak çalıştım, öyle de bıraktım. Kimsenin alt kadrosunda çalışmadım, bunlar hoş olmayan resimler. 'Ben onu attırdım' diyor. Farz edelim ki ben assolist değildim, diyelim ki o kadrodaydım. Beni işten attırsa yazık, günah değil mi? İki küçük çocuğum vardı, o dönem nasıl bakacaktım onlara? Bir insanı işinden etmek doğru mu?

O gün İbo Show'da çok güzel bir program çekildi. Orada bir şeyler oldu, yanlışlıkla olmuş olabilir, bunu sonra basına yansıtmak hoş olmadı. Ben o gece hakkında olumsuz konuşmadım çünkü güzel bir geceydi. Olmamış olayları yaşanmış gibi yansıttı Gülden Karaböcek.

Yıllar önce çift solist olarak sahne alacaktık, resimler çekilirken bir kriz yaşandı ve ben sahne almaktan vazgeçtim. Öyle bir kadro hiçbir zaman sahne almadım. Bu resmi yıllar sonra ortaya çıkarmak hiç hoş değil. Ben o zaman tek başıma mücadele ediyordum.

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