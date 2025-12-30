Ayşe Tokyaz davasının duruşması ertelendi

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanıkla, müşteki Esra Tokyaz, sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Duruşmada yoğun güvenlik önlemleri alındı.

DURUŞMA GERGİNLİKLE BAŞLADI

Duruşma salonunda tarafların hazır edilmesinin ardından müşteki Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'a, "Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi" dedi. Bunun üzerine sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim" dedi. Taraflar arasında çıkan gerginlik duruşma salonunda bulunan jandarmaların araya girmesiyle sonlandı. Duruşmada sanık savunmalarının alınmasıyla başladı.

'TİŞÖRTTE LEKE VARSA DARP SIRASINDA OLMUŞ OLABİLİR'

Sanık Cemil Koç savunmasında, "Arabamda atlet ve şort vardı fazladan tişört almıştım. 2-3 tişört, 4-5 atlet aldım. Benzinlikte çöpe attığım tişört eski ve lekeli bir tişörttü. Kan lekesi yoktu. Olası bir leke varsa da darp sırasında olmuş olabilir, iğne ucu kadar bir şeydir. Bu da hayatın olağan akışına uygundur. Daha önce hiç yaşamadığım bir olaydı, ister istemez terledim, bu nedenle tişörtü çöpe attım" dedi.'

ESRA'NIN KAYDI KESİLMİŞ VE OYNANMIŞ OLABİLİR' Esra Tokyaz'ın ifadesinin alınmasına ilişkin savunma yapan Koç, "Personelin ismini hatırlamıyorum. Esra'nın paylaştığı kayıt kesilmiş ve oynanmıştır. Videonun incelenmesini talep ediyorum. Cemal ve Esra geldiğinde Ayşe vefat etmişti. O an çok panikledim. Daha sonra aklıma Uğur abiyi aramak geldi. 'Uğur abi sana ihtiyacım var, başımda bir sıkıntı var, gel' dedim. Bana 'Acil mi?' diye sordu. Acil olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.Uğur isimli kişinin eve girmediğini ileri süren Koç, "Dışarıda beni beklemesini söyledim. Sürekli soru sordu ama 'Sonra anlatırsın' dedi. O anki psikolojiyle Uğur abi geldi diye arayınca Ayşe'yi valize koydum. Sonrasında Uğur abiyi almak için çıktım, eve geçip konuşuruz sandım ancak eve gelmedi. Daha sonra şüphelenmiş olabilir" dedi. 'BAVULU GÖMSÜN DİYE VERDİM' Koç savunmasında, "Necmettin'i taksici olarak biliyorum, meyhanede buluştuk. Bavulu birilerine gömdürsün diye ona verdim. Necmettin bana, 'Ben yapamam ama yapan birilerini bulabilirim' dedi" şeklinde konuştu. 'BANA KAN VE KOKU VAR DEDİ' Tutuklu sanık Necmettin Ecer savunmasında, "Meyhanede sanık Cemil Koç'la denk geldim. Yanında 2 kişi vardı kim olduklarını bilmiyorum. Cemil beni ayrı masaya oturttu. Bana aracının bagajında bir çanta olduğunu, yardımcı olup olmayacağımı sordu. Ben ilk basta reddettim. Bir kaç kere ısrar etti. Yakınlıktan dolayı yardımcı olmak istedim. Para verince kabul ettim. Birini bulabileceğimi söyledim. Bunlar benim ifadelerimde geciyor. Barış Can'a para teklifinde bulunmadım. Meyhanede Barış Can ile görüntülü konuştum. Bagajda bir şey var. Gömülmesi gerekiyor. Bunun icin bize para verilecek dedim. Kişi başı 100 bin lira para alacaktık. Barış Can ve Erhan yanyandaydı. Yusuf Ziya'yı almaya gidiyoruz dediler. Geldiklerinde aracı Erhan kullanıyordu. Barış Can ön koltukta oturuyordu. Ben Yusuf Ziya'yı kesinlikle görmedim. Çantayı aracın bagajından Barış Can tek başına aldı. Kendi aracının bagajına koydu. Ben ilk gözaltına alınan kişiyim. Polislere çanta bulunsun diye yardımcı oldum. Polislerin yanında Barış Can'ı aradım. Bana 'kan ve koku var' dedi. Bende 'geri gelin başımıza bir iş alacağız' dedim. Emniyetteki ikinci günümde bavulun içinde ne olduğunu öğrendim" dedi.

ANNE TOKYAZ SAVUNMADAN RAHATSIZ OLDU Sanık Necmettin Ecer savunmasını yaparken, Ayşe Tokyaz'ın annesi sanığın savunmasındaki sözlerden dolayı rahatsız oldu. Müşteki Esra Tokyaz ise su şişesine vurarak, bağırdı. Bunun üzerine anne Halime Tokyaz ve Esra Tokyaz duruşma salonundan ayrıldı. 'CEMİL BUGÜN ÇIKSIN İLK İŞİ ESRA' YI ÖLDÜRMEK' Müşteki olarak beyanda bulunan Ayşe Tokyaz'ın abisi Abdulkadir Tokyaz, "Biz Cemil Koç'u hiç tanımadık. Hayatımıza devam edemez olduk. Diyor ki 'ben en son konuşacağım' Yani bizi dinleyip, bize iftira atacak. Ben eminim bugün çıksın, ilk Esra’yı öldürecek. Bütün aileyi düşünerek, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi. 'KIZIMA İFTİRA ATMAYI BIRAKSIN' Ayse Tokyaz’ın annesi Halime Tokyaz, "Cemil bizi aradı, kendini sevdirdi. 'Elinizi öpmeye geleceğim' dedi. Ben sorumsuz bir anne değilim. Kızımı koruyorum. Kızımı nasıl öldürdüğünün hesabını versin kızıma iftira atmayı bıraksın" dedi. REKLAM Anne beyanda bulunduğu sırada, Esra Tokyaz Cemil Koç'a şişe fırlattı ve 'Bizi bu hale getirdin işte' dedi. DURUŞMA YARINA ERTELENDİ Duruşma avukat beyanları ve ara kararın açıklanması için yarın saat 10.00'a ertelendi.