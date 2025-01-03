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        Haberler Magazin Ayşegül Aldinç, Filiz Akın'ın 82'nci yaş gününü kutladı - Magazin haberleri

        Ayşegül Aldinç, Filiz Akın'ın 82'nci yaş gününü kutladı

        Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabından Yeşilçam'ın usta sanatçısı Filiz Akın ile bir anısını paylaşarak doğum gününü kutladı; "Doğum gününüz kutlu olsun canım biricik meleğim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 22:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:10
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        Ayşegül Aldinç, yaz aylarında Filiz Akın'ın Bodrum'daki evinde birlikte oldukları bir fotoğrafı ve anılarını paylaştığı duygusal bir yazı ile Akın'ın 82'nci yaş gününü kutladı.

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        Ayşegül Aldinç, paylaşımında Filiz Akın'a duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi; "Size olan sevgimi anlatacak kelime bulamıyorum. Dünya âlem biliyor zaten. Ve ben bundan çok mutluyum. Hep aynı şeyleri söyleyerek sıkıcı olmak istemiyorum ama en yakınlarına bile sevgisini ifade etmekte zorlanan bir nesilden geldiğimden bunu her fırsatta telaffuz etmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum.

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        Doğum gününüz kutlu olsun canım biricik meleğim. İstikrarlı hayranlığın ne demek olduğunun gönlümdeki biricik örneği, ışığı hiç sönmeyen kometim benim. Siz hep sağlıklı, neşeli, mutlu olun.

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        Kitabımda da yazdığım üzre siz rahmetli teyzemin Nişantaş’ındaki pastanesinin karşı kaldırımından geçerken sizi kaçırmamak için arabaların üstüne üstüne bir avaza koşup sizden bir kağıda imza alışımın mutluluğu üzerinden yıllar sonra Bodrum’daki evinizde bizi ağırlayışınızın onuru arasında geçen zamanda size olan sevgim zerre eksilmedi. Sizin zarafetinizden, alçakgönüllülüğünüzden, hiç solmayan güzelliğinizden bir parça feyz alabildiysem ne mutlu bana.

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        Sizin tarafınızdan sevilmek bana, varlığınız ise hepimize büyük armağan. Verdiğiniz heyecan ve mutlulukla çok yaşayın; dileğim budur. Tekrar bir araya gelmek ümidiyle özlemle sarılıyorum..."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ayşegül Aldinç
        #Filiz Akın
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