Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ayşenur Eygi'yle ilgili Blinken'a mektup | Dış Haberler

        İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili Blinken'a mektup gönderildi

        ABD'li senatör ve kongre üyeleri, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili soruları yanıtlaması için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi. Eygi, İsrail tarafından öldürülmüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 00:18 Güncelleme: 15.01.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayşenur Eygi'yle ilgili Blinken'a mektup
        ABONE OL

        ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch'in öncülüğünde bir grup senatör ve kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup göndererek, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili bazı soruların yanıtlanmasını talep etti.

        Welch, 10'a yakın yetkili tarafından imzalanan mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Mektupta, "Ayşenur, yanındaki genç erkek ya da kimsenin onu vuran askere ya da başkasına tehdit teşkil ettiğine ilişkin herhangi bir delilden haberdar değiliz." ifadeleri yer aldı.

        İsrail ordusunun olaya ilişkin soruşturma yürüttüğünün anımsatıldığı mektupta, İsrail ordusunun paylaştığı ilk soruşturma raporundaki bilgilerin görgü tanıkları, videolar ve fotoğraflardaki delillerle uyuşmadığına dikkati çekildi.

        REKLAM

        Mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığının Eygi'nin tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin delil bulunup bulunmadığı ve Eygi'yi vuran askerin hangi birimde görevli olduğu gibi soruların yanıtlanması talep edildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eygi'nin olayını Adalet Bakanlığı'nın araştırmasını talep edip etmediğinin de sorulduğu mektupta, bu konuya ilişkin netlik kazandırılması talep edildi.

        İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"