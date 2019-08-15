İHA'nın haberine göre; şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, bayramda Ayvalık Amfi Tiyatro’da sahnedeydi. Gazino konseptiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Sözeri, nostaljik şarkıları, sahne performansı ve esprileriyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Repertuvarında geçmişten günümüze sevilen pek çok şarkıya yer veren Ayta Sözeri, 'Dünya Dönüyor', 'Sarışınım', 'Hercai', 'Sen Ağlama', 'Yanayım Yanayım', 'Ağlama Değmez' gibi eserleri açıkhavayı dolduran dinleyicileri ile birlikte söyledi.

Konserlerinde Ayta Sözeri ile düet yapan Belkıs Özener, bu kez rahatsızlığı nedeniyle sahneye çıkamadı. Ayta Sözeri, “Belkıs abla konser öncesi beni arayarak 'Ben gelemiyorum ama benim şarkılarımı söyle' dedi. Ben de onun şarkılarını bu akşam büyük bir zevkle size okuyacağım” dedi.