Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba: Annem hastalığına kafa tuttu - Magazin haberleri

        Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba: Hastalığına kafa tuttu

        Dün 84 yaşında hayata veda eden Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, annesine duygusal bir mesaj ile veda etti; "Kafa tuttu hastalığına, kafası yerinde bile değilken... En yakınlarımızı inandıramadık hastalığına çünkü zekâsı her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 08:03 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2017'de felç geçiren ve uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Ayten Gökçer, dün 84 yaşında hayatını kaybetti.

        2

        "ACI KAYBIMIZ"

        Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, annesinin vefatını "Acı kaybımız... Merhum devlet sanatçısı, Prof. Dr. Cüneyt Gökçer'in eşi, Aslı Gökçer Oba'nın annesi, Kerem Oba'nın kayınvalidesi, Efe Rıza Zorlu ve Yonca Oba'nın anneannesi Ayten Gökçer 14.05.2024 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle duyurmuştu.

        3

        "EN YAKINLARIMIZI İNANDIRAMADIK"

        Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, yeni bir paylaşımda bulunarak annesine duygusal bir mesaj ile veda etti.

        Oba, yayımladığı mesajda "Kafa tuttu hastalığına, kafası yerinde bile değilken. En yakınlarımızı inandıramadık hastalığına çünkü zekâsı her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı. Kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Cansu'sunu, Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz" ifadelerine yer verdi.

        4

        Ayten Gökçer'in cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

        5

        SON FOTOĞRAFI ANNELER GÜNÜ'NDEN

        Aslı Gökçer Oba, Anneler Günü'nde annesi Ayten Gökçer ile çektirdiği bu fotoğrafını ise "Koynunda uyandım. Anne kokusu..." notuyla yayımlamıştı. Gökçer'in son fotoğrafını gören Melek Baykal da "Aslı'm, canım, nefesi yeter. Allah'ım sağlıklı ömür versin Ayten ablama. Mutlu olsun inşallah" yorumunu yapmıştı.

        #Aslı Gökçer Oba
        #ayten gökçer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Kosova'dan Sırbistan'a "silah desteği" suçlaması
        Kosova'dan Sırbistan'a "silah desteği" suçlaması
        Putin yeni kabineyi onayladı
        Putin yeni kabineyi onayladı
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu