        Haberler Magazin Ayumi Takano ve Okan Çabalar 'GORA 4 GORA'da

        Ayumi Takano ve Okan Çabalar 'GORA 4 GORA'da

        Cem Yılmaz, yeni filmi 'GORA 4 GORA'nın kadrosuna Ayumi Takano ve Okan Çabalar'ın katıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'G.O.R.A.' serisini yeni bir filmle beyazperdeye taşıyor. 'GORA 4 GORA' için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, filmde yer alacak isimler de netleşmeye devam ediyor.

        Cem Yılmaz, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla projede rol alacak oyuncuları duyurmuştu. Filmde; Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Bora Akkaş gibi isimlerin yanı sıra İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimler yer alacak.

        Komedyen, son paylaşımlarıyla kadroya dahil olan yeni isimleri de açıkladı. Japon oyuncu Ayumi Takano ile Okan Çabalar, 'GORA 4 GORA'da izleyici karşısına çıkacak.

        1998 yapımı, Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminde birlikte rol aldığı Ayumi Takano ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Yılmaz, paylaşımında, "Sevgili dostum Ayumi ile 29’uncu yılımız" ifadelerine yer verdi.

        #cem yılmaz
        #GORA 4 GORA
        #Ayumi Takano
        #okan çabalar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"