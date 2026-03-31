Ayumi Takano ve Okan Çabalar 'GORA 4 GORA'da
Cem Yılmaz, yeni filmi 'GORA 4 GORA'nın kadrosuna Ayumi Takano ve Okan Çabalar'ın katıldığını duyurdu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'G.O.R.A.' serisini yeni bir filmle beyazperdeye taşıyor. 'GORA 4 GORA' için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, filmde yer alacak isimler de netleşmeye devam ediyor.
Cem Yılmaz, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla projede rol alacak oyuncuları duyurmuştu. Filmde; Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Bora Akkaş gibi isimlerin yanı sıra İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimler yer alacak.
Komedyen, son paylaşımlarıyla kadroya dahil olan yeni isimleri de açıkladı. Japon oyuncu Ayumi Takano ile Okan Çabalar, 'GORA 4 GORA'da izleyici karşısına çıkacak.
1998 yapımı, Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminde birlikte rol aldığı Ayumi Takano ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Yılmaz, paylaşımında, "Sevgili dostum Ayumi ile 29’uncu yılımız" ifadelerine yer verdi.