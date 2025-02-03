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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayvalık'ta 3 bina kullanılamaz hale geldi | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de çıkan yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde el sanatları galerisi olarak kullanılan iki katlı ahşap binada çıkan yangı iki binaya daha sıçradı. Ekiplerin üç saatlik çalışma ile söndürdüğü yangında binalar kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:52
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        Ayvalık'ta 3 bina kullanılamaz hale geldi
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında 3 binada hasar oluştu.

        Fevzipaşa Mahallesi Barbaros Caddesi'nde el sanatları galerisi olarak kullanılan iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın, alevlerin büyümesi sonucu binanın arkasındaki sanat ve tiyatro salonuna, daha sonra ise yan tarafındaki metruk bir binaya sıçradı.

        Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

        Yangında, el sanatları galerisi, metruk bina ile sanat ve tiyatro salonu kullanılamaz hale geldi.

        Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaları devam ediyor.

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