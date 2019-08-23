İHA'nın haberine göre; Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü komedyen Ata Demirer, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. “Ata Demirer Gazinosu” adını verdiği oyunuyla çıktığı yaz turnesinin Ayvalık etabında, açıkhava tiyatrosunu dolduran binlerce hayranını kahkahalara boğan ünlü sanatçı, Türk sanat müziğinden aryalara kadar harika bir repertuvarı da seslendirdi.
Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran hayranlarını yaptığı esprilerle kahkahaya boğan Ata Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat süresince sahnede kalan usta komedyen Ata Demirer, gösterimini sonunda binlerce izleyicisi tarafından ayakta alkışlandı.
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