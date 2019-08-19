Ünlü komedyen Ata Demirer, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Ata Demirer Gazinosu' gösterisiyle sahne aldı. Demirer, konserine Karayip Korsanları filminde Johnny Depp'in canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow kılığında çıktı.

Demirer, seyircilerin şaşkın bakışları altında, Grup Gündoğarken'in sevilen şarkısı 'Ellerimde Çiçekler'i söyleyerek sahnenin ortasına geldi.

Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Demirer, unutulmaz şarkıları dinleyicileri için seslendirdi. Demirer'i izlemeye gelen birçok ünlü isim arasında şarkıcı Zeynep Bastık da vardı.

YouTube kanalında sevilen şarkıları cover şeklinde dinleyicilerine sunan şarkıcıyı sahneye davet eden Demirer, Zeynep Bastık ile Ezhel'in Felaket adlı şarkısında düet yaptı. İkilinin düeti sahnede renkli anlar yaşanmasına sebep oldu.

İşte o anlar: