Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Az önce deprem mi oldu? 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi!

        Az önce deprem mi oldu? 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün farklı farklı bir çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yurtta yaşanan depremleri anbean paylaşmaya devam ediyor. İşte, 6 Temmuz 2024 son depremler listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 08:34 Güncelleme: 06.07.2024 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean paylaşılıyor. İşte, 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        2

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Kahramanmaraş, Göksun'da sabah 06:29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.1 kilometre olarak kaydetti.

        3

        MARMARİS'TE DEPREM!

        Gece 03:36'da Akdeniz açıklarında Marmaris'i etkileyen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.0 olarak bildirirken derinliği ise 18.26 kilometre olarak kaydedildi.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Seçimden çekilmeyeceğini açıkladı
        Seçimden çekilmeyeceğini açıkladı
        Fransa yarı finalde!
        Fransa yarı finalde!
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        Bay bay Almanya!
        Bay bay Almanya!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor