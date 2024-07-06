Az önce deprem mi oldu? 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün farklı farklı bir çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yurtta yaşanan depremleri anbean paylaşmaya devam ediyor. İşte, 6 Temmuz 2024 son depremler listesi!
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean paylaşılıyor. İşte, 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kahramanmaraş, Göksun'da sabah 06:29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.1 kilometre olarak kaydetti.
MARMARİS'TE DEPREM!
Gece 03:36'da Akdeniz açıklarında Marmaris'i etkileyen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.0 olarak bildirirken derinliği ise 18.26 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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