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Deprem bölgesinde bir artçı daha! İşte son depremler

Türkiye'de meydana gelen depremlerin etkisi sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında çevre 11 ilde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 05.51'de 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bölgede yaşanan artçı sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde bir araya getirdik. İşte, 27 Şubat Pazartesi son dakika depremler listesi...

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  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Adıyaman'da deprem: 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    Son dakika depremleri bugün... Adıyaman'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel açıklamalar gelmeye devam ederken özellikle deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı özellikle Sivas, Konya ve Niğde gibi İç Anadolu Bölgesi'nde üst üste yaşanan depremlerin ardından sorgulanıyor.  27 Şubat son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor.  İşte 27 Şubat 2023 son dakika depremler...
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Adıyaman'da deprem: 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 7200'ün üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Adıyaman'da deprem: 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    ADIYAMAN'DA KORKUTAN DEPREM

    AFAD verisi ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 05.51'de 5,0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi verisinde ise deprem 5,2 büyüklüğünde olarak açıklandı.
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Adıyaman'da deprem: 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇILAR SÜRÜYOR

    AFAD'ın açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 15.41'de 5 km derinlikte 4.7 büyüklüğünde artçı bir deprem daha oldu.

    NİĞDE'DE DEPREM

    AFAD yapılan açıklamada Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'dde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk TV'de "Uzun aralıklarla binlerce yılda bir deprem üretiyor. Burada büyük bir deprem olma olasılığı düşük" dedi.

    HATAY'DA YİNE ARTÇI DEPREM!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremden büyük yara alan Hatay, sarsıntılar yaşamaya devam ediyor. 20 Şubat'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelen Hatay'da bu sefer Samandağ merkez üssü, 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın açıklamasına deprem saat 05.26'da gerçekleşirken, depremin derinliği ise 13 km olarak açıklandı.

    BİNGÖL'DE DEPREM

    Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 14 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi. 
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Adıyaman'da deprem: 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    SİVAS'TA DEPREM

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19’da merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

    Depremin, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

    KONYA'DA DEPREM

    AFAD Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi de Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Adıyaman'da deprem: 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 27 şubat

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 05.51'de 5,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

     

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor. 4'ten daha büyük olan tüm depremler ile haberimiz güncellenecektir.)
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Adıyaman'da deprem: 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Adıyaman'da deprem: 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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