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        Haberler Gündem Az önce deprem mi oldu, son dakika nerede deprem oldu? 11 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Nisan AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Gün içinde Türkiye'de meydana gelen güncel son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşıyor. Yaşadığı şehirde sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, 11 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:08
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        Türkiye ve komşu illerinde gün içinde birçok artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini araştırıyor. İşte, 11 Nisan 2024 Perşembe günü meydana gelen son dakika deprem listesi...

        2

        KAHRAMANMARAŞ 2.6 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 09:13'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.0 KM olarak kaydedildi.

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        ADIYAMAN'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 08:32'de Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 KM olarak ölçüldü.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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