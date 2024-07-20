Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Filistin devleti kurulmalı ve Doğu Kudüs bu devletin başkenti olmalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail-Filistin çatışmasının bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, "Filistin devleti kurulmalı ve Doğu Kudüs bu devletin başkenti olmalıdır. Davet edilirsek arabulucu olarak katkı verebiliriz fakat Arap Birliği daha etkin olmalıdır." dedi.

Aliyev, Şuşa'da düzenlenen "Yanlış Haberin İfşası: Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı Global Media Forumu'nun açılışında bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Dünyada dezenformasyonun yaygınlaşmasına işaret eden Aliyev, Azerbaycan'ın da yıllarca dezenformasyona maruz kaldığını söyledi.

Aliyev, "Artık Azerbaycan hakkında doğru haber yapıldığında şaşırıyoruz. Biz etnik temizliğe maruz kalmamıza rağmen, işgale uğramamıza rağmen saldırgan olarak gösterildik." ifadesini kullandı.

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"ABD seçimlerinde kimin kazanmasını istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Aliyev, "Kararı ABD halkı verecektir fakat bu dünya için de büyük önem taşıyor. Çünkü ABD başkanının verdiği kararlardan bazı ülkelerin kaderi etkileniyor. Trump'ın seçim kampanyasında seslendirdiği düşüncelerden biri de savaşların olmaması yönündedir. Bu söylem saygıyı hak ediyor." diye konuştu.

Aliyev, ülkesinin Rusya ile ilişkileri hususunda da "Rusya ile ilişkilerimizde çözülemeyecek bir konu yok. Karşılıklı saygı, anlayış, çıkarların gözetilmesi doğrultusunda işbirliğimiz var. Sık sık yüksek düzeyli görüşmeler yapıyoruz. Yıl sonuna doğru yine görüşeceğiz. Gündemimiz çok geniş. Şu an çok yönlü ilişkiler ön planda. İkili ilişkilerde neredeyse tüm konuları çözmüş bulunuyoruz. Çok yönlü iş birliğinde ise Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ön plandadır. Bu koridor, yeni jeopolitik durum nedeniyle Rus tedarikçiler için daha önemli hale gelmiştir." şeklinde konuştu.

Bazı Avrupa ülkelerinin Azerbaycan'a karşı ön yargılı tutum sergilediğini vurgulayan Aliyev, "Batı'nın bize karşı tutumuna eskiden şaşırıyorduk, şimdi umursamıyoruz. Bizde de turuncu darbe girişimleri oldu. Bu, Azerbaycan'ı uydu devlete dönüştürmeyi amaçlıyordu. Biz bunları önledik. Biz bağımsız dış politikayı, kendi kendine yeten ekonomiyi, verimli işbirliklerini seçtik. Avrupa Parlamentosu veya Avrupa Konseyindeki bizimle ilgili beyanları umursamıyoruz." dedi.

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Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda zafer elde ettiklerini hatırlatarak, "İşgali, verdiğimiz kurbanları ve zaferi unutmayacağız fakat bu konulara takılıp kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Gürcistan ve Ermenistan'ın dış politikasında keskin dönüşümler yaşandığına dikkati çeken Aliyev, şöyle devam etti:

"Herkes diyor ki 'barış içerisinde bir Güney Kafkasya istiyoruz'. Bu, kadeh kaldırıldığında güzel sözlerdir. Fakat reel jeopolitikte bu böyle değildir. Ermenistan ve Gürcistan'da yeni dış politika şekillendiği bir dönemde biz bunu derinden analiz etmeliyiz. Bizim politikamız ise değişmedi ve değişmeyecek. Güney Kafkasya'da şimdi birlikte barış içerisinde yaşama olanağı var. Fakat Gürcistan ve Ermenistan'daki dış politika değişimlerinin nasıl sonuçlanacağını beklemeliyiz."