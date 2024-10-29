Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak" Haberi Görüntüle

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, Türkiye'nin ikinci yüzyılına siyasi, ekonomik, askeri ve diğer açılardan güçlü, uluslararası alanda yüksek itibar ve güven kazanmış, küresel konularda söz sahibi olan bir ülke olarak girmesinden gurur duyduğunu belirtti.

Aliyev, Türkiye'nin büyük başarılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner ve bilge liderliğinde yürütülen politikalar ve sıkı çalışmalar sonucunda mümkün olduğunu belirttiği mesajında, şu ifadelere yer verdi: