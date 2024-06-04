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        Haberler Ekonomi Enerji Azerbaycan ile Türkiye arasındaki doğalgaz anlaşması 2030'a kadar uzatıldı - Enerji Haberleri

        Azerbaycan ile Türkiye arasındaki doğalgaz anlaşması 2030'a kadar uzatıldı

        Azerbaycan ile Türkiye arasında 2024 sonunda sona erecek doğalgaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:35
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        Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğalgaz anlaşması uzatıldı
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        BOTAŞ ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında doğalgaz tedarik ve takasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

        BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi Genel Müdürü Lidya Salahova, 2024 yılı sonunda sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını öngören anlaşmaya imza attı.

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        Fidan ayrıca, SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile doğalgaz teslimi ve takasına ilişkin 4 anlaşma imzaladı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul'da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık. BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Ayrıca BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını da imza altına aldık."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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