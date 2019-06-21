Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Azerbaycanlı söz yazarı Zülfi Badalov, “Yalnızlıkla Oldu” isimli single çalışmasını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Emrah Özbilen yönetmenliğinde bir performans klibi çeken Zülfi Badalov, şarkıyla ilgili iddialı konuştu. Badalov, "Bu şarkı da diğer şarkılarım gibi hit olacak" ifadelerini kullandı.

Zülfi Badalov, Berkay’ ın “Ben Sadece”, Hande Ünsal’ın “Seni Sever Miydim?”, Sinan Akçıl’ ın “Demesinler” ve bir Mustafa Ceceli-Sinan Akçıl düeti olan “Anlarsın” isimli şarkılarının bestelerini kendisinin yaptığını, sözlerde Sinan Akçıl imzası taşımasına rağmen şarkıların sözlerini aslında kendisinin yazdığını iddia etti. Badalov, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"BU KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

Bu hit şarkıların sözlerini Azeri lehçesiyle ben yazdım. Hatta bunu uzun bir süre önce YouTube’da paylaştım. Sonrasında Sinan Akçıl, sosyal medya üzerinden bana ulaştı. Ben de Türkiye’ye gelerek Sinan Akçıl ile tanıştım. Sinan Akçıl bana 'Bu şarkının sözlerine kendi adımı yazıyorum' dediğinde kendisine sözlerimi kullanması için sözlü olarak onay verdim fakat Türkiye’deki telif hukukunu bilmediğimden dolayı kendi yazdığım şarkıyı söylemek için şu an Sinan Akçıl’dan izin almak zorundayım. Bu kabul edilemez bir durum. Bu şarkıların sözlerinin ve müziklerinin benim olduğunu ispat etmek için hukuki haklarımı kullanacağım.

Yeni şarkılarla Türkiye piyasasına girmeye hazırlandığını söyleyen Zülfi Badalov, "Geçmişte 1 numaraya yükselen şarkılarım olduğu gibi bu şarkılar da müzik listelerinde üst sıralarda olacak. İddialıyım, müzik listelerinde ilk 10’u yine ben belirleyeceğim" ifadelerini kullandı.