Sinan Akçıl ile Mustafa Ceceli birlikte düet yaptıkları, 'Anlarsın' şarkısına Balat'ta 30 kişilik bir ekibin çalışmasıyla klip çekti
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Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl birlikte düet yaptıkları “Anlarsın” isimli şarkıya çekilen klipte garson oldular. Önceki gün Balat Atölye'de çekilen klipte aşkın her halini anlatan şarkının sözleri Sinan Akçıl’a, düzenlemesi Elvin Musayev, müziği ise Akçıl ve Zülfi Badalov’a ait.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekilen klipte 30 kişilik bir ekip çalıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Sinan Akçıl, "Featuring olayının dozu biraz kaçmaya başladı! Bence kliplerde şarkıcıların önünde aranjör isimlerinin feat. diye yazması çok tuhaf bir ego savaşına giriyor.
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Aranjörün veya bestecinin adı söz veya müzikte yazmalı, sadece şarkıcıların adı klipte yazmalı ya da bizim gibi iki şarkıcı düet yaptıysa eğer, birinin önce birinin sonra yazılma kavgası da bana gereksiz geliyor... Biz Mustafa Ceceli & Sinan Akçıl yazıp parantez içine (alfabetik) yazdık.. Herkes mutlu." şeklinde konuştu.
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Ceceli, ikimizin de ortak arkadaşı ile birlikte bir gün sahur yaparken vedalaşma aşamasında sana bir şarkı dinleticem dedi. Ben şarkıyı dinledikten sonra ne güzel şarkı dedim ve yaz bitti gitti hala kuluklarımdaydı şarkı ve sonra burdayız dedi. Neden “Anlarsın” diye soran muhabirlere Akçıl, “ ben diyorumki bu şarkıda sevdanın har halini malubunu galibini hakkatende yaşamış bir çocuğum ve bunu şarkıya döktüm.
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Bazen bizim yaşadığımız ilişkilere dışardan bakması kolay gözüküyor ama başına gelince insanların o zaman hak vermeye başlıyor, bunu vurgulamaya çalıştım. O yüzden romantizmin neresindeyiz doruklarındayız bu şarkıda” dedi.
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Ceceli, dava süreci ile ilgili sorulara “Gizlilik olduğu için bir şey konuşamam ama bittiğinde gerekli açıklamaları yapacağım” dedi.
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