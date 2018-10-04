4 | 7

Ceceli, ikimizin de ortak arkadaşı ile birlikte bir gün sahur yaparken vedalaşma aşamasında sana bir şarkı dinleticem dedi. Ben şarkıyı dinledikten sonra ne güzel şarkı dedim ve yaz bitti gitti hala kuluklarımdaydı şarkı ve sonra burdayız dedi. Neden “Anlarsın” diye soran muhabirlere Akçıl, “ ben diyorumki bu şarkıda sevdanın har halini malubunu galibini hakkatende yaşamış bir çocuğum ve bunu şarkıya döktüm.