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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği Azeri gazının TANAP üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak tören yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İpsala’da gerçekleşecek. TANAP’ın Avrupa Bağlantısı’nın açılış törenine 7 ülkeden de üst düzey katılım olması beklenirken, törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis katılacak.

20 İLDEN GEÇEREK AB SINIRINA DAYANDI

Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahası’nda üretilen doğalgazın Türkiye ile birlikte Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi yapım aşamasında birçok ilke imza atarken, projede öncelikle Türkiye ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğinin artırılması ve bölge barışı ile istikrarına katkı sunulması hedeflendi. Giriş noktası Gürcistan-Türkiye sınırında yer alan Ardahan-Posof, Avrupa’ya çıkış noktası ise Türkiye-Yunanistan sınırındaki Edirne-İpsala olan boru hattı, Türkiye üzerinde 20 ilden geçti. Kars’tan Edirne’ye Ankara’dan Bursa’ya kadar geçtiği her ilde bir boru hattı projesinden fazlası olarak sosyal sorumluluk projeleriyle insanların hayatına dokunan TANAP ile şimdi Azeri gazı AB sınırına dayanmış oldu.

TÜRKİYE’DE GAZIN 2 ÇIKIŞ NOKTASI VAR



Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir’de, diğeri Trakya’da olmak üzere ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası bulunurken, TANAP sistemi bir bölümü Marmara Denizi geçişi olmak üzere toplam bin 850 kilometrelik boru hattı ile dünyanın sayılı enerji projeleri arasında yer aldı.

TANAP, 10 milyar metreküp doğalgazı direkt olarak Avrupa’ya, 6 milyar metreküp doğal gazı ise Türkiye’nin kullanımına olmak üzere toplam 16 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak. İlerleyen yıllarda TANAP’ın taşıma kapasitesi önce 24 milyar metreküp ardından 31 milyar metreküpe çıkarılacak.

ZAMANINDAN ÖNCE BİTTİ, YÜKSEK TASARRUF SAĞLANDI

TANAP Projesi planlandığından önce bitirilerek 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla aslında Azerbaycan doğalgazının Yunanistan sınırında TAP’a teslimi için hazır hale geldi. Ancak projenin Avrupa ayağı olan TAP’ın gecikmesi nedeniyle bağlantı töreni de bu tarihe ertelendi. Nihai yatırım kararı alındığında 11.7 milyar dolar olarak tahmin edilen proje maliyeti inşaat sürecinde ulaşılan maksimum verimlilik sayesinde, şu ana kadar sağlanan yüzde 45 tasarruf ile 6.5 milyar dolar seviyesine kadar düşürüldü. 18 Kasım 2019 itibariyle TANAP üzerinden Türkiye’ye taşınan gaz miktarı ise 3.23 milyar metreküpe ulaştı