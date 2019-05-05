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Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Azez kasabasında şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir (35) ile Irak'ın kuzeyinden Hakkâri'deki askeri üsse düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen askerlerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış ve Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un acı haberleriyle gözyaşına boğuldu.
Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri ve sivil erkan katıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Özdemir'in naaşı törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.
Hakkâri'de şehit düşen Piyade sözleşmeli er Servet Akkuş'un (25) şehadet haberi Afyonkarahisar'daki ailesine ulaştı. Şehidin İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyündeki baba ocağına giden İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ve askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Akkuş ailesine acı haberi verdi. Oğullarının şehadet haberini alan anne Ayşe ile baba Zafer Akkuş gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Akkuş'un evli olduğu ve 3 aylık bir erkek bebeğinin bulunduğu öğrenildi.
Hakkâri'deki saldırıda, Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın (25) Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin Argıthanı Mahallesi İbrahim Paşa Caddesi'ndeki baba ocağına giden Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu ve beraberindekiler, aileye acı haberi verdi. Argıthanı Mahallesi Muhtarı Şenol Özmen, şehidin ilçede yaşayan ikiz kızkardeşi olduğunu belirterek, "Şehidimiz 4 yıldır görev yapıyordu. 6 ay kadar önce nişanlanmıştı. Bayram sonu da düğün yapmayı planlıyordu. Ilgın'ımızın, Konya'mızın ve ülkemizin başı sağ olsun" dedi.
ŞEHİTLER İÇİN HAKKÂRİ'DE TÖREN
Hakkâri'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Distepe üs bölgesine yönelik saldırıda şehit düşen 3 asker için Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende, duygusal anlar yaşandı. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Erler Ethem Barış ve Servet Akkuş'un Türk bayrağına sarılı tabutları, helikopterle Yüksekova'ya, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketleri Adana, Konya ve Afyonkarahisar'a gönderildi.
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