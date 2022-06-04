'Aziz'den nefes kesen bir sezon finali! 0:00 / 0:00

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Hatay’ın bağımsızlığının ilan edildiği final sahnesiyle çok konuşulan dizi izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Pierre, Milan cinayetinin ortaya çıkmasıyla görevden alındı ve Aziz’i idam edemedi. Son anda Galip Payidar’ın gelip Hatay’ın bağımsızlığını açıklamasıyla Aziz kurtuldu.

Halk coşkuyla bağımsızlık müjdesini kutlarken Türk Bayrağı’nın dalgalandığı ve herkesin birlikte İstiklal Marşı okuduğu anlar beğeni kazandı. İzleyici ekran başına kilitleyen Aziz’in ikinci sezonunda yaşanacak sürprizler şimdiden merak konusu oldu.

Show TV’nin sevilen dizisi Aziz’in dün akşam yayınlanan sezon finali izleyicileri ekran başına topladı. Seçilen milletvekilleriyle gizlice bir araya gelen Aziz, Mustafa Kemal Paşa’dan getirdiği haberleri paylaştı. Bu sırada Eleni’nin ihbarıyla Aziz ve vekillerin toplantısını basan Pierre, Aziz’i tutukladı ve idam cezası verdi. Ancak mutluluğu uzun sürmedi; gazetelerde Pierre’in Milan’ı öldürdüğü haberi cinayet yerinin fotoğraflarıyla birlikte yer aldı.

Kenan’ın gazeteci Zehra’dan aldığı fotoğrafları ve belgeleri Dayı’ya ulaştırdığı ortaya çıktı. Korktuğu başına gelen Pierre’in görev ve yetkileri durduruldu. Buna rağmen yetkililer gelene kadar Aziz’i asmak istedi. Darağacına çıkan Aziz’in, “Bir Aziz ölür bin Aziz doğar” sözleri duygu yüklü anlara sahne olurken, Efnan çaresizce sevdiği adama bakıyordu.

Aziz tam asılacakken Anadolu’dan gelen destek birlikleriyle birlikte Galip Payidar’ın sesi duyuldu. Hatay artık bağımsızlığını kazanmış, resmi bir şekilde Hatay Cumhuriyeti ilan edilmişti. Büyük bir gol yiyen Pierre deliye dönerken, atanacak yeni delege gelene kadar yetkinin geçtiği Fransua da suça ortak olmadı ve Pierre’e silah doğrulttu.

Pierre askerler tarafından götürülürken Hatay’da yeni bir sayfa açıldı. Efnan ve Aziz büyük bir mutlulukla Fransız bayrağını indirip, Türk bayrağını göğe çekerken halk büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı’nı okumaya başladı. Yeni bir dönemin başlayacağı Hatay’da neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

‘Aziz’in sezon finali ABC1 20+'da 2.81 izlenme oranı (rating) 8.63 izlenme payı (share), TOTAL’de 2.72 izlenme oranı (rating) 8.33 izlenme payı (share), AB'de 2.16 izlenme oranı (rating) 7.74 izlenme payı (share) elde etti. Dizi dün akşam sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İşte o anlar;

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PİERRE, MASKELİ AZİZ’İ YAKALADI

Aziz’in suçlamalarından sonra köşeye sıkışan Kenan, var gücüyle kaçmaya çalıştı. Aziz tarafından yakalandığında ikili arasında geçmişin hesaplaşması yaşanırken Aziz, Kenan’ı kardeşi olarak kabul etmedi. Aziz ve askerlerden kaçmayı başaran Kenan saklanırken, bu gerçeği Efnan’ın bildiğini öğrenen Aziz’in öfkesi giderek yükseldi. Kenan’ın vekil olamadan suçlu konumuna düşmesi Pierre’in tüm planlarını alt üst etti. Kenan’dan sonra en çok oyu alan Galip Payidar vekil oldu. Pierre, Milan’ın ölümünü araştırdığı sırada yakaladığı Zehra’yı esir aldı.

Maskeli kahramana bürünen Aziz, Zehra’yı buldu ancak Pierre’in tuzağına düştüğünden habersizdi. Sonunda maskeli Aziz’i yakalayan Pierre zaferinin tadını çıkarırken Zehra, Milan’ın ölümünü açığa çıkaracak evrak ve fotoğraf makinesini alarak kaçmayı başardı. Pierre tarafından silah zoruyla tutulan Aziz ise nezarethaneye götürüleceği sırada Pierre’i atlatıp kaçtı. Öfkeden deliye dönen Pierre, vatan haini ilan ettiği Aziz’i tüm şehirde aratmaya başladı.

Zehra ormanda gazeteci arkadaşlarını beklerken karşısına Kenan çıktı. Kenan, Zehra’ya arkadaşlarının gittiğini ve saklanmaları gerektiğini söyledi. Kenan, Zehra’yı Efnan’ı götürdüğü kulübeye götürdü ve Milan cinayetini aydınlatacak belgeleri gerekli kişilere götüreceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Pierre tarafından yeri tespit edilen Zehra öldürüldü. Genç kızın dudaklarından dökülen “Vatan sağ olsun” sözleri izleyenlerin de yüreklerine dokundu.

Aziz, Pierre’in tuzağına düşüyor;

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“Vatan sağ olsun…”

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AZİZ’İN SEZON FİNALİNDEN ÇOK ÖZEL KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sezon boyunca büyük ilgi gören ve milyonları ekran başına toplayan Aziz’in sezon finalinin hemen ardından sosyal medyada büyük beğeni kazanan kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Setin son çekim gününde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Füsun Demirel, Murat Güven Akpınar ve Damla Sönmez başta olmak üzere projede yer alan oyuncular ve Aziz ekibi bir araya gelirken ortaya renkli ve çok özel görüntüler çıktı.

Soluksuz izlenen bir sezon finali ile ekrana ara veren Aziz 2. sezonuyla Show TV ekranlarında olacak.

Aziz sezon finali kamera arkası;

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