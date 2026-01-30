Aziz İhsan Aktaş davası sürüyor

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip ediyor. Duruşmada, tutuklu sanık Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın savunması alınıyor.

Bu arada duruşmada dün, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar ile Esenyurt Belediyesi personeli Ali Fırat Baycan'ın savunmaları alınmıştı.