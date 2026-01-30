Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Aziz İhsan Aktaş davası sürüyor | Son dakika haberleri

        Aziz İhsan Aktaş davası sürüyor

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması, dördüncü gününde devam ediyor

        Giriş: 30.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:50
        İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

        REKLAM

        Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip ediyor. Duruşmada, tutuklu sanık Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın savunması alınıyor.

        Bu arada duruşmada dün, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar ile Esenyurt Belediyesi personeli Ali Fırat Baycan'ın savunmaları alınmıştı.

        "AZİZ İHSAN AKTAŞ ONLARCA MÜTEAHHİTTEN BİRİYDİ"

        Duruşmaya tutuklu Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış’ın savunmasıyla başlandı. Çalış, Esenyurt'un 1 milyonluk resmi nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu anlattı. İlçede genellikle Anadolu insanının yaşadığını anlatan Çalış, insanların her ne kadar metropolde yaşasalar da geleneklerini devam ettirdiğini söyledi. Çalış belediye başkan yardımcılığı görevine geldiğinde belediyenin onlarca müteahhidinin kendisini arayıp "hayırlı olsun" dediğini söylerken Aziz İhsan Aktaş’ın da bunlardan sadece biri olduğunu kaydetti.

        “35 SANİYELİK TELEFON KONUŞMASINDAN SAVCILIK NİYET OKUMUŞ”

        Çalış, iddianamede yer alan Aziz İhsan Aktaş'la arasındaki 35 saniyelik konuşmaya değinerek, Aktaş'ın da belediyeyle çalışan bir müteahhit olduğunu ve kendisini o dönem arayarak "hayırlı olsun" dediğini söyledi ve görüşmenin süresine dikkati çekti. Çalış, "Niyet okuma hukukta var mıdır bilmiyorum başkanım. Savcılık niyet okumaya çalışmış. Bir insanın niyetini okumaya çalışıyorsanız onu tanımanız gerekiyor. Bu niyet okumalar yüzünden 13 aydır tutukluyum." dedi. İddianameye konu sözleşmelerdeki tarih hatası yüzünden 13 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Çalış, "Ben bu iddiayı her Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) dile getirdim ama kimseye derdimi anlatamadım. Tarih düzeltildiğinde her türlü iddia boşa düşecektir." savunmasını yaptı.

        “SAHTEKARLIKLA SUÇLANMAK BU KADAR KOLAY OLMAMALIYDI”

        Çalış, kendisine yöneltilen "özel belgede sahtecilik" suçlamasıyla ilgili, "Ben bir tane belge imzaladım. Bırakın özeli, resmisini dahi görmedim. Elektronik olarak geldi, imzaladım gönderdim. Resmisini görmeden ne özel belgede sahteciliği? Bu kadar kolay olmamalıydı sahtekarlıkla suçlanmak. Hayatım boyunca onurumla yaşadım. Çocuklarımız, ailemiz, dostlarımız var. Bunlar televizyonlarda konuşuldu. Bunu reddediyorum. İmzam alınsın laboratuvara gönderilsin. O imza bana aitse eşimin, çocuklarımın, dostlarımın yüzüne bakamayacak duruma gelirim zaten. En büyük ceza budur. Ama o imza benim değil. Çok şükür ben eşimin, çocuklarımın, dostlarımın yüzüne bakabiliyorum. 80 yaşındaki annem, eşim, çocuklarım cezaevi kapılarında perişan oldu." ifadelerini kullandı.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 33'ü tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

        İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

        Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

        Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

