Aziz İhsan Suç Örgütü davası başlıyor

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma 20 Ocak 2025 tarihinde tamamlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan’ın görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanlarının arasında olduğu 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında dava açmıştı. Bu soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ise dosyası ayrılmıştı. İddianamede 19 kişi mağdur sıfatıyla yer alıyor.

AKTAŞ’IN 704 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında tutuklanan ancak sonrasında serbest kalan Aziz İhsan Aktaş, İddianamede suç örgütü lideri konumunda. 82 suç eyleminden sorumlu tutulan Aziz İhsan Aktaş’ın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin ifasına fesat karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Rüşvet verme”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarından 270 yıldan 704 yıla kadar hapsi isteniyor.