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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım: Açıklama planım bulunmamaktadır - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım: Açıklama planım bulunmamaktadır

        Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağına dair sosyal medyada yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:03
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        "Açıklama planım bulunmamaktadır"
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        Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, isminin kullanılarak yapılan haberleri yalanladı. Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Bugün sosyal medyada, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağıma dair bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgiler doğru değildir. Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır. Bu tip asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini ve etkileşim almak uğruna ismimin kullanılmamasını kamuoyundan rica ederim."

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