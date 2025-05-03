Aziz Yıldırım: Açıklama planım bulunmamaktadır

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, isminin kullanılarak yapılan haberleri yalanladı. Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sosyal medyada, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağıma dair bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgiler doğru değildir. Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır. Bu tip asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini ve etkileşim almak uğruna ismimin kullanılmamasını kamuoyundan rica ederim."