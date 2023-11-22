B Rh pozitif kan grubu özellikleri nedir? B Rh + kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri Kan grupları insanda bulunan alyuvarlardaki antijen durumuna göre farklılık göstermektedir. Rh faktörüyle birlikte kan grupları 8 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Her kan grubunun belirleyici özellikleri de bulunmaktadır. İşte, detaylar.

Özellikle beslenme tipi üzerinde son yıllarda kan gruplarına göre beslenme anlayışı çığır açmaktadır. Belirli kan gruplarında olan kişiler hangi yemeği tüketip tüketmeyeceği konusunda araştırma içerisine girmektedir. Bu kan gruplardan biri de B kan grubudur. B Rh pozitif kan grubu ve B kan grubu özellikleri nelerdir? B kan grubuna göre beslenme ve B pozitif kan grubuna göre beslenme listesi nelerden oluşur? İşte, merak edilen detaylar.

B Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri

Kan grubunuz B ise tutkulu, yaratıcı, güçlü ve aktifsiniz demektir. Neşeli, maceracı, yeni deneyimlere açık, alışılmışın dışında ve rahatsınız. Araştırmalara göre kan grubunuz en hızlı beyin yapısına sahip. Aktif bir hayal gücünün yanında keskin bir zekânız da var. Matematik ve fen gibi konularda başarılı olacaksınız. Ancak bazen sorumsuz, umursamaz, olgunlaşmamış, öngörülemez, kararsız, tembel olabilirsiniz. Emir almaktan pek hoşlanmazsınız.

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B+ Kan Grubu Kişilik Özellikleri:

Artıları: Duygusal, Yardımsever, İlişkilere önem verir, güzel, akıllı, yüksek IQ/ Eksileri: Çabuk sinirlenir, dengesiz, sorumsuz.

B Kan Grubu Özellikleri

Sindirim sistemi için oldukça dayanıklı ve dengeli bir kan grubudur. En ağır hastalıklara karşı bile oldukça dirençli bir vücuda sahiptirler. Sindirim sisteminin bu denli güçlü olması sebebiyle besinleri de rahatlıkla hazım edebilirler. Ayrıca en uzun ve sağlıklı yaşayan kan grubudur. Bu kan grubuna sahip olan kişiler stresle mücadele etmekte de oldukça başarılıdır. Bu kan grubuna sahip olan kişiler gece yemek yemeğe düşkündürler. Olumsuz yönleri ise dağınık, dalgın, zor karar veren ve spontane olmalarıdır.

B Kan Grubuna Göre Beslenme

Faydalı Olan Besinler:

Et Ürünleri: Koyun, kuzu, keçi, hindi, tavşan, yabani et, alabalık, sardalya, kırmızı levrek, mezgit, taze yumurta

Süt Ürünleri: Yoğurt, doğal süt, doğal beyaz peynir, eski kaşar, koyun ve keçi sütü ve peyniri

Yağlar: Zeytinyağı, içyağı/kuyruk yağı

Karbonhidratlar: Yulaf ve çeşitleri pirinç ve çeşitleri doğal buğday ve çeşitleri,

Sebzeler: Patlıcan, kereviz, kırmızı pancar, havuç, her çeşit lahana, karnabahar, patates, her biber, karahindiba, maydanoz ve her tür yeşillik

Meyveler: Erik, karpuz, muz, üzüm, incir, vişne, kiraz, frenküzümü şeftali, turunçgiller (mandalina, portakal, greyfurt, limon)

Kuruyemişler: Ceviz

Baharatlar: Kimyon, çemen, pul biber, köri, reyhan (fesleğen), kişniş

İçecekler: Papatya, kekik, lavanta, nane, yeşil çay,

Diğerleri: Halis bal, pekmez, magnezyum sülfat (İngiliz tuzu)

Tüketilebilecek Olanlar:

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Et Ürünleri: Tavuk ve kaz hariç her türlü et

Süt Ürünleri: Tereyağı, kaymak,

Karbonhidratlar: Arpa ve ürünleri

Bakliyatlar: Barbunya, beyaz fasulye, inci fasulye, yeşil fasulye, yeşil mercimek

Baharatlar: Sinameki, keçiboynuzu, nane, anason, kakao, nöbet şekeri, keten tohumu, kekik

İçecekler: İşlem görmemiş çay, taze kahve

Kuruyemişler: Tatlı badem

Sebze ve Meyveler: Mantar, kabak, zararlılara girmeyen her çeşit meyve ve sebze, kestane

Zararlı Olan Yiyecekler:

Deniz ürünleri, tavuk ve kaz eti, sarı ve kırmızı mercimek, nohut, yer fıstığı, Antep fıstığı, ayçiçeği çekirdekleri, susam ve ürünleri, mısır ve ürünleri, çavdar ve ürünleri, karabuğday ve ürünleri, enginar, aloe vera, hindistan cevizi, her sıvı yağ [zeytinyağı keten yağı hariç] karabiber, beyaz biber, domates salçası, soya sosu, tarçın.

B Pozitif Kan Grubu Beslenme

Tüketilmesi Önerilenler:

Sebzeler: Brokoli, lahana, kabak, patlıcan, kereviz, kabak, ıspanak, yeşil fasulye, turp, kırmızıbiber, havuç, domates.

Meyveler: Ananas, kivi, üzüm, elma, armut, şeftali, kayısı, nar, çilek, böğürtlen, kiraz gibi meyveler.

Proteinler: Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, süt ürünleri, yumurta, soya, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, az yağlı peynir gibi bitkisel ve hayvansal proteinler.

Tahıllar: Tam buğday, esmer pirinç, yulaf, mısır unu, çavdar, yulaf ezmesi, kinoa gibi tahıllar.

Yağlar: Zeytinyağı, fındık yağı, keten tohumu yağı, susam yağı, ayçiçek yağı gibi sağlıklı yağlar.

Kaçınılması Gereken Besinler:

Kırmızı etin aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

Mısır yağı, yer fıstığı yağı, susam yağı gibi bazı yağlar tüketilmemelidir.

Domates kararında tüketilmelidir.

Bazı deniz ürünleri, özellikle karides, midye gibi kabuklu deniz ürünlerinin tüketimi önerilmemektedir.

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