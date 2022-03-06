Baba 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

Emin, bütün aileye İstanbul’da istedikleri gibi davranamayacaklarını söyleyerek gözdağı verirken İlhan’ın Büşra’ya hediye alması dikkat çekiyor. Kadircan hakkında çıkan haberler ailede gerilime sebep olurken İlhan’ın tuzağına düşen Servet de çekilen fotoğraflarını görünce şoke oluyor. Kadir, basına açıklama yaparak ailesini korurken Emin ile Kadir arasındaki otorite savaşı yeniden hissediliyor. Kadir’in “Pencereleri açıyorum!” sözleri üzerine ikili arasındaki dengeler nasıl değişecek heyecanla bekleniyor.

İşte Baba’nın 4. Bölüm 2. Tanıtımı;

BABA’NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Saruhanlı ailesinin köşke ve yeni hayatlarına alışmaya çalıştığı bölümde Kadir ve Emin, İstanbul’a doğru yola çıktı. Yol boyunca baba-oğul arasındaki tatlı sert atışmalar dikkat çekerken, arabalarının yolda kalmasıyla ikili bir kez daha geçmişe dönerek hesaplaştı. Köşkte düzeni sağlamaya çalışan Fazilet, Mehmet Ali Saruhanlı ve ailesinden kalan eşyaları kaldırmak için harekete geçti. İlhan, Boğaz manzaralı bir kafede kahvaltı yapan ve yeni yaşamına hızlıca uyum sağlayan Servet’i gizlice izlemeye başladı. Fırsatını bulduğu anda ise Servet’e kendini tanıttı ve onu akşam yapılacak olan bir partiye davet etti. Şahika’nın abisi Kürşat’ı gazetecilerle dolu köşkün önünden almak için çıkan Kübra, gazetecilere kendini tanıttı. Bunu öğrenen Servet ise sinirini eski karısı Münevver’den çıkardı. Emin’in Kadir’le birlikte İstanbul’a doğru geldiğini öğrenen Yaşar; Servet, Büşra ve Kadircan’la birlikte holdinge geçti. İstanbul’a gelen Emin taksiyle eve dönmek isterken, Kadir’in şirkete gitmesini istedi. Saruhanlıların holdinge geldiğini öğrenen İlhan ise tekrar karşılarına çıktı. Bu kez Büşra ile de tanışan İlhan’ın, büyülenmiş hali gözlerden kaçmadı. Ornaz Holding binasını ilk defa gören Kadir, mirasçısı olduğu bu büyük yapı karşısında şaşkınlık yaşadı. Abilerinin yanına gittiğinde ise İlhan Karaçam’la tanıştı. İlhan’dan açıkça hoşlanmadığını ifade eden Kadir bir yandan da kim olduğunu merak etti. Burak’tan, İlhan’a çok yüklü bir miktarda borçları olduğunu ve Emin’in kendisiyle kavga ettiğini öğrendi. İlhan’ı sakinleştirmek için de hemen bir görüşme talep etti. İlhan’ın yanına giden Kadir, borçlarını ödeyeceklerini söylerken İlhan’ın imalı sözleri dikkat çekti. Köşke doğru yola çıkan Büşra, ayrılmak istediği eşinin geri dönmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Orhan Saruhanlı’dan hamile olan Uğur, tesadüfen karşılaştığı Yaşar’dan yardım istedi. Yaşar, evini ve işini kaybeden çaresiz Uğur’a yardım edecek miydi? Saruhanlıların mirasçısı olduktan sonra genç kızların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kadircan, sosyal medya üzerinden bir kıza isteği üzerine yarı çıplak selfiesini gönderdi. Bu hareketiyle Kadircan’ın, İlhan’ın tuzağına düştüğü görüldü. Peki, İlhan elindeki kozu nasıl kullanacaktı? İlhan sadece Kadircan’ı değil Servet’i de tuzağına düşürdü. İlhan’ın daveti üzerine partiye katılan Servet, burada bir kadınla yakınlaştı. Servet’in bu anlarını kaydeden İlhan, Saruhanlılara karşı yaptığı planları adım adım uyguluyordu. Bu sırada Kadir, Emin ve İlhan arasında yaşanan gerilimin ayrıntılarını öğrenmek istedi. Burak, İlhan’ın yaptığı saygısızlığı kamera kayıtlarını izleterek Kadir’e gösterdi. Babasına yapılan saygısızlığı gören Kadir’in öfkeden gözü döndü ve İlhan’a açıkça gözdağı verdi. Bindiği taksicinin derdine kayıtsız kalamayan Emin, adamın evine gitti. Emin’in, böbrek hastası karısına diyaliz makinesi getirdiğini gören taksici gözyaşlarına hakim olamadı. Yaptığı yardımın verdiği huzurla arabasına yönelen Emin’e mahallenin gençleri saldırdı. Üzerinde ne varsa aldıkları Emin’i bayırdan yuvarlayarak aşağıya attılar. Taklalar atarak düşen Emin’in karanlık bir yerde yattığı korku dolu anlarda nefesler tutulurken, Emin’e neler olacağı merak uyandırdı.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!