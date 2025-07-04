Baba ile oğlunu öldürmüştü... Çifte cinayetin nedeni belli oldu! | Son dakika haberleri

Baba ile oğlunu öldürmüştü... Çifte cinayetin nedeni belli oldu! | Son dakika haberleri

Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı! Kocaeli'nde, 75 yaşındaki İzzet K.'nin öldürdüğü 60 yaşındaki Mehmet Canımoğlu ile oğlu 30 yaşındaki Aykut Canımoğlu toprağa verildi. Öldürülen Aykut Canımoğlu'nun, İzzet K.'nin aracını aldığı, noter işlemleri sonrası aracın ücretini ödemediği, davalık oldukları ve yaklaşık bir yıldır bu nedenle tartıştıkları öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:55 facebook

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