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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ile oğlunu öldürmüştü... Çifte cinayetin nedeni belli oldu! | Son dakika haberleri

        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!

        Kocaeli'nde, 75 yaşındaki İzzet K.'nin öldürdüğü 60 yaşındaki Mehmet Canımoğlu ile oğlu 30 yaşındaki Aykut Canımoğlu toprağa verildi. Öldürülen Aykut Canımoğlu'nun, İzzet K.'nin aracını aldığı, noter işlemleri sonrası aracın ücretini ödemediği, davalık oldukları ve yaklaşık bir yıldır bu nedenle tartıştıkları öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:55
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        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
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        Kocaeli'nde olay, dün saat 20.00 sıralarında Karamürsel'de, 4 Temmuz Mahallesi 220. Cadde üzerinde meydana geldi. İzzet K. (75), aralarında alacak meselesi bulunan Mehmet Canımoğlu ile oğlu Aykut Canımoğlu'na tabancayla ateş etti.

        BABA OĞUL OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre Mehmet (60) ve Aykut Canımoğlu (30) kanlar içerisinde yere yığıldı, İzzet K. olay yerinden kaçtı. Baba ile oğlunun öldüğü belirlenirken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Baba ile oğlunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Karamürsel Merkez Camii'ne getirildi.

        Öğle namazına müteakip kılınan namaz sonrası cenazeler, toprağa verildi.

        ARAÇ SATIŞI SONRASI DAVALIK OLMUŞLAR

        Diğer yandan öldürülen Aykut Canımoğlu'nun, İzzet K.'nin aracını aldığı, noter işlemleri sonrası aracın ücretini ödemediği, davalık oldukları ve yaklaşık 1 yıldır bu nedenle tartıştıkları öğrenildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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