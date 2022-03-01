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'Baba'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Burak’ın Yaşar, Servet ve Kadircan’a yaptıkları her şeyin Saruhanlı ismini etkilediğini anlattığı sahnede Servet’in kızı Kübra’nın gazetecilere açıklama yaptığı görüntüler ekrana geliyor. Servet’in öfkesi dikkat çekerken Yaşar, babalarına bu durumu nasıl açıklayacaklarını düşünüyor. Emin’in öğrendiğinde vereceği tepki ise merakla bekleniyor

'Baba'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
'Baba'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
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HABERTURK.COM

Emin ve Kadir’in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul’daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul’un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan’ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir’in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

'Baba'nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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