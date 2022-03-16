Baba oğula yardıma koştular, can pazarı yaşandı! 0:00 / 0:00

AA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilerek alev alan tırdaki baba ve oğul, Dicle Elektrik personeli tarafından kurtarıldı. Vatandaşların baba oğulu kurtardığı sırada alev topunun arasında kaldıkları o anlar kameraya yansıdı.

AA'nın haberine göre, Viranşehir-Kızıltepe kara yolu eski Sanayi Kavşağı'nda önceki gün sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği karton yüklü TIR, devrilerek alev aldı.

Araç içesinde bulunan baba ve oğlu, o esnada bölgeden geçen Dicle Elektrik personeli Mustafa Korkmaz ve Lütfü Topkan tarafından alev alan TIR'dan çıkartıldı.

Mustafa Korkmaz, kaza sonrası arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı sırada kendisinin de kaza yapan aracın yanını gittiğini, araç içerisinde Fadıl Tekin'i fark ettiğini ve camı kırarak onu çıkardığını belirtti.

'ALEVLERİN ARASINA DALDIM, YİNE OLSA YİNE YAPARIM'

Kurtarılan kişinin babasının da araçta olduğunu söylemesi üzerine çevredeki kişilerle yeniden araca yöneldiklerini ifade eden Korkmaz, babayı da araçtan çıkardıklarını belirtti.

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Korkmaz, "Bu duruma seyirci kalamazdım. Kendimi de korumaya çalışarak alevlerin arasına daldım. Yine olsa aynı şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.

Olay anı ise bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.