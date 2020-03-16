İHA

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü'nün Çarşıbaşı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Altıparmak babasından yadigar kalan, tek katlı ahşap evi korumak için ilginç bir yöntem buldu.

İHA'nın haberine göre ahşap evini bulunduğu yerden taşımak isteyen Altıparmak, evi bozmadan nasıl taşıyacağını düşünürken, aklına vinçle bu işi çözebileceğini geldi.

Köye getirttiği vinci kullanarak ahşap evi temelinden ayırıp, iki katlı bal evinin üzerine koydu.

İçindeki eşyaları ile birlikte evi 50 metre uzaklıkta bulunan bir başka alana taşınması sırasında çevredekiler cep telefonuyla bu görüntüleri kaydetti.

Komşuların ahşap eve uçan ev ismini taktığını ifade eden Altıparmak "Ev 'baba yadigarı' olduğu için bu zahmete katlandım. Babamdan kalan bu yadigar evi yaşatmak istedim" dedi.